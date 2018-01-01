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У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла

У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла
У селі Згорани на Волині вогонь охопив господарську споруду.

Пожежа спалахнула сьогодні, 5 червня, - повідомляє Кордон.

Вогнем знищено господарську споруду, віз, кубометр дощок, півтонни соломи та 3 вікна житлового будинку.

Причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

Пожежу долали 10 ДПРЧ із Любомля та місцева пожежна охорона із села Головне.

У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла
У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла
У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла

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Теги: пожежа, Волинь
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