У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла





Пожежа спалахнула сьогодні, 5 червня, - повідомляє



Вогнем знищено господарську споруду, віз, кубометр дощок, півтонни соломи та 3 вікна житлового будинку.



Причина загоряння – необережне поводження з вогнем.



Пожежу долали 10 ДПРЧ із Любомля та місцева пожежна охорона із села Головне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Згорани на Волині вогонь охопив господарську споруду.Пожежа спалахнула сьогодні, 5 червня, - повідомляє Кордон Вогнем знищено господарську споруду, віз, кубометр дощок, півтонни соломи та 3 вікна житлового будинку.Причина загоряння – необережне поводження з вогнем.Пожежу долали 10 ДПРЧ із Любомля та місцева пожежна охорона із села Головне.

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