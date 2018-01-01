У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла
05 червень, 22:55
У селі Згорани на Волині вогонь охопив господарську споруду.
Пожежа спалахнула сьогодні, 5 червня, - повідомляє Кордон.
Вогнем знищено господарську споруду, віз, кубометр дощок, півтонни соломи та 3 вікна житлового будинку.
Причина загоряння – необережне поводження з вогнем.
Пожежу долали 10 ДПРЧ із Любомля та місцева пожежна охорона із села Головне.
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Пожежа спалахнула сьогодні, 5 червня, - повідомляє Кордон.
Вогнем знищено господарську споруду, віз, кубометр дощок, півтонни соломи та 3 вікна житлового будинку.
Причина загоряння – необережне поводження з вогнем.
Пожежу долали 10 ДПРЧ із Любомля та місцева пожежна охорона із села Головне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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