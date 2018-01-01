Дивовижні фото макового поля поблизу Луцька
Сьогодні, 07:45
Волинський фотограф Олександр Дурманенко опублікував світлини із макового поля неподалік Луцька.
Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.
«Макові маки... і волошка приплелася», - прокоментував Дурманенко фотографії.
Користувачі у коментарях до допису повідомили, що це макове поле розташоване поблизу села Підгайці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.
«Макові маки... і волошка приплелася», - прокоментував Дурманенко фотографії.
Користувачі у коментарях до допису повідомили, що це макове поле розташоване поблизу села Підгайці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Де така краса?
Останні новини
Дивовижні фото макового поля поблизу Луцька
Сьогодні, 07:45
Волинську банду судитимуть за гральний бізнес
Сьогодні, 06:59
Волиняни масово виїздять за кордон, - ЗМІ
Сьогодні, 06:23
Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор
Сьогодні, 05:07
1+1 на Арені розваг Generator City*
Сьогодні, 04:08