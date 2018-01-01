Дивовижні фото макового поля поблизу Луцька

Олександр Дурманенко опублікував світлини із макового поля неподалік Луцька.



Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.



«Макові маки... і волошка приплелася», - прокоментував Дурманенко фотографії.



Користувачі у коментарях до допису повідомили, що це макове поле розташоване поблизу села Підгайці.









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