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Дивовижні фото макового поля поблизу Луцька

Дивовижні фото макового поля поблизу Луцька
Волинський фотограф Олександр Дурманенко опублікував світлини із макового поля неподалік Луцька.

Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.

«Макові маки... і волошка приплелася», - прокоментував Дурманенко фотографії.

Користувачі у коментарях до допису повідомили, що це макове поле розташоване поблизу села Підгайці.




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Теги: природа, Волинь
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