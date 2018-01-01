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З’явилася прозора Coca-Cola

З’явилася прозора Coca-Cola
Спеціально для японського ринку компанія Coca-Cola випустила свій культовий продукт прозороим, прибравши при цьому калорії.

Про це повідомляє MMR.

Традиційно до складу напою входить карамель, яка і забарвлює його в темний колір.

У новому варіанті компанія використовувала замість карамелі сік лимона. Тому у напою цитрусовий відтінок.

На полицях в Японії Coca-Cola Clear з'явиться 11 червня 2018 року.

З’явилася прозора Coca-Cola

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Теги: цікаво
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