З’явилася прозора Coca-Cola





Про це повідомляє



Традиційно до складу напою входить карамель, яка і забарвлює його в темний колір.



У новому варіанті компанія використовувала замість карамелі сік лимона. Тому у напою цитрусовий відтінок.



На полицях в Японії Coca-Cola Clear з'явиться 11 червня 2018 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціально для японського ринку компанія Coca-Cola випустила свій культовий продукт прозороим, прибравши при цьому калорії.Про це повідомляє MMR Традиційно до складу напою входить карамель, яка і забарвлює його в темний колір.У новому варіанті компанія використовувала замість карамелі сік лимона. Тому у напою цитрусовий відтінок.На полицях в Японії Coca-Cola Clear з'явиться 11 червня 2018 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію