З’явилася прозора Coca-Cola
Сьогодні, 03:04
Спеціально для японського ринку компанія Coca-Cola випустила свій культовий продукт прозороим, прибравши при цьому калорії.
Про це повідомляє MMR.
Традиційно до складу напою входить карамель, яка і забарвлює його в темний колір.
У новому варіанті компанія використовувала замість карамелі сік лимона. Тому у напою цитрусовий відтінок.
На полицях в Японії Coca-Cola Clear з'явиться 11 червня 2018 року.
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Про це повідомляє MMR.
Традиційно до складу напою входить карамель, яка і забарвлює його в темний колір.
У новому варіанті компанія використовувала замість карамелі сік лимона. Тому у напою цитрусовий відтінок.
На полицях в Японії Coca-Cola Clear з'явиться 11 червня 2018 року.
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