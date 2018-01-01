1+1 на Арені розваг Generator City*

Не знаєш де сховатись від спеки та весело провести час? Ми знаємо! На Арені розваг Generator City, що в ТРЦ ПортCity в будні катання 1+1. Бери друга та гайда до нас.Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45грн, зі своїми – 20грн. Катання БЕЗЛІМІТНЕ!!! Хоч весь день!!Арена розваг Generator City чекає Тебе!!! ТРЦ ПортCity, 2 поверх.