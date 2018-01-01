1+1 на Арені розваг Generator City*
Сьогодні, 04:08
Не знаєш де сховатись від спеки та весело провести час? Ми знаємо! На Арені розваг Generator City, що в ТРЦ ПортCity в будні катання 1+1. Бери друга та гайда до нас.
Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45грн, зі своїми – 20грн. Катання БЕЗЛІМІТНЕ!!! Хоч весь день!!
Арена розваг Generator City чекає Тебе!!! ТРЦ ПортCity, 2 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45грн, зі своїми – 20грн. Катання БЕЗЛІМІТНЕ!!! Хоч весь день!!
Арена розваг Generator City чекає Тебе!!! ТРЦ ПортCity, 2 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор
Сьогодні, 05:07
1+1 на Арені розваг Generator City*
Сьогодні, 04:08
З’явилася прозора Coca-Cola
Сьогодні, 03:04
Волинське подружжя виховало 12 рідних і прийомних дітей
Сьогодні, 01:51
Масову загибель бджіл на Волині досі розслідують
Сьогодні, 00:39