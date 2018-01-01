Волиняни масово виїздять за кордон, - ЗМІ





Про це пише



Українці які втомились жити у злиднях, масово їдуть за кордон на заробітки. І якщо раніше мова йшла про тимчасову трудову міграцію, то зараз йдеться про зміну країни проживання назавжди. Волинь – не виняток.



Жахливі умови праці та робота за копійки – все це набридло волинянам. Через це вони змушені працювати у Білорусі, Чехії¸ Росії, а найчастіше – в сусідній Польщі.



Під візовим центром – знову людно. Всі прийшли з однієї причини – виготовити робочу візу. У волинянина Миколи за плечима 15 років стажу роботи у Польщі. Розповідає, поїхав туди не від хорошого життя, а тому що виховує двох малолітніх дітей, яких треба годувати, одягати та навчати.



Схожа ситуація і в лучанина Леоніда. Чоловік за фахом – будівельник, а в Польщі таких людей цінують і платять непогано, хоч і працювати доводиться дуже важко. В Україні ж навпаки. Відтак разом з товаришами прийшов робити візи, аби підзаробити грошей для родини. Це їхня вже друга спроба поїхати на заробітки, бо перший раз чоловіки потрапили на гачок так званих «кидал».



Уникнути шахраїв та потрапити на нормальну роботу за кордоном, та ще й офіційно, можна – кажуть в представництві польської фірми. Керівник відділу рекрутації Оксана Гнітка каже: найгірше, що на заробітки переважно виїжджає молодь, причому намагаються їхати цілими сім’ями, аби залишитись там назавжди.



За словами Оксани Гнітки, лише за останній місяць їх фірма працевлаштувала близько тисячі людей.





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