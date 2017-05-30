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Волинську банду судитимуть за гральний бізнес

Волинську банду судитимуть за гральний бізнес
На лаві підсудних опинилися четверо чоловіків та одна жінка, яких прокуратура обвинувачує у зайнятті гральним бізнесом.

Про це пише Район. Ковель.

Один з обвинувачених має погашену судимість, решта ж були «чисті перед законом». Троє чоловіків – одружені в виховують неповнолітніх дітей.

Згідно з чинним законодавством, зайняття гральним бізнесом карається штрафом 10-40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

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Теги: гральний бізнес, кримінал, Волинь
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