Волинську банду судитимуть за гральний бізнес
Сьогодні, 06:59
На лаві підсудних опинилися четверо чоловіків та одна жінка, яких прокуратура обвинувачує у зайнятті гральним бізнесом.
Про це пише Район. Ковель.
Один з обвинувачених має погашену судимість, решта ж були «чисті перед законом». Троє чоловіків – одружені в виховують неповнолітніх дітей.
Згідно з чинним законодавством, зайняття гральним бізнесом карається штрафом 10-40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
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Про це пише Район. Ковель.
Один з обвинувачених має погашену судимість, решта ж були «чисті перед законом». Троє чоловіків – одружені в виховують неповнолітніх дітей.
Згідно з чинним законодавством, зайняття гральним бізнесом карається штрафом 10-40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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