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Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор

Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор
У Луцьку розпочався перший відкритий турнір з найпопулярніших настільних інтелектуальних та розвиваючих ігор «I Game Platform - 2018».

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Організатори кажуть, що їхня мета - довести, що сучасні ігри - це не лише комп’ютерні війни та боротьба з вигаданими чудовиськами, а й такі, що розвивають мислення, увагу та уяву.

Є у турніру й благодійна ціль - зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Благодійний внесок участі становить 10 гривень.

Позмагатись у логіці й вправності зібрались різні за віком учасники. Зокрема юний Максим розповів про своє захоплення шахами.

Окрім ігор, у програмі заходу додаткові майстер-класи із проведення цих змагань, кава-брейк та нагородження учасників.


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Теги: відпочинок, Волинь
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