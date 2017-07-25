Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор
Сьогодні, 05:07
У Луцьку розпочався перший відкритий турнір з найпопулярніших настільних інтелектуальних та розвиваючих ігор «I Game Platform - 2018».
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Організатори кажуть, що їхня мета - довести, що сучасні ігри - це не лише комп’ютерні війни та боротьба з вигаданими чудовиськами, а й такі, що розвивають мислення, увагу та уяву.
Є у турніру й благодійна ціль - зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Благодійний внесок участі становить 10 гривень.
Позмагатись у логіці й вправності зібрались різні за віком учасники. Зокрема юний Максим розповів про своє захоплення шахами.
Окрім ігор, у програмі заходу додаткові майстер-класи із проведення цих змагань, кава-брейк та нагородження учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Організатори кажуть, що їхня мета - довести, що сучасні ігри - це не лише комп’ютерні війни та боротьба з вигаданими чудовиськами, а й такі, що розвивають мислення, увагу та уяву.
Є у турніру й благодійна ціль - зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Благодійний внесок участі становить 10 гривень.
Позмагатись у логіці й вправності зібрались різні за віком учасники. Зокрема юний Максим розповів про своє захоплення шахами.
Окрім ігор, у програмі заходу додаткові майстер-класи із проведення цих змагань, кава-брейк та нагородження учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор
Сьогодні, 05:07
1+1 на Арені розваг Generator City*
Сьогодні, 04:08
З’явилася прозора Coca-Cola
Сьогодні, 03:04
Волинське подружжя виховало 12 рідних і прийомних дітей
Сьогодні, 01:51
Масову загибель бджіл на Волині досі розслідують
Сьогодні, 00:39