Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор





Про це йдеться в



Організатори кажуть, що їхня мета - довести, що сучасні ігри - це не лише комп’ютерні війни та боротьба з вигаданими чудовиськами, а й такі, що розвивають мислення, увагу та уяву.



Є у турніру й благодійна ціль - зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Благодійний внесок участі становить 10 гривень.



Позмагатись у логіці й вправності зібрались різні за віком учасники. Зокрема юний Максим розповів про своє захоплення шахами.



Окрім ігор, у програмі заходу додаткові майстер-класи із проведення цих змагань, кава-брейк та нагородження учасників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався перший відкритий турнір з найпопулярніших настільних інтелектуальних та розвиваючих ігор «I Game Platform - 2018».Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Організатори кажуть, що їхня мета - довести, що сучасні ігри - це не лише комп’ютерні війни та боротьба з вигаданими чудовиськами, а й такі, що розвивають мислення, увагу та уяву.Є у турніру й благодійна ціль - зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Благодійний внесок участі становить 10 гривень.Позмагатись у логіці й вправності зібрались різні за віком учасники. Зокрема юний Максим розповів про своє захоплення шахами.Окрім ігор, у програмі заходу додаткові майстер-класи із проведення цих змагань, кава-брейк та нагородження учасників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію