Курс валют у Луцьку на 6 червня





Євро при купівлі становить - 30,161, при продажу - 30,754.



Курс російського рубля: купівля - 0,372, продаж - 0,432.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,698, продаж - 7,293.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,856, а продаж - 26,138.Євро при купівлі становить - 30,161, при продажу - 30,754.Курс російського рубля: купівля - 0,372, продаж - 0,432.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,698, продаж - 7,293.

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