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У Луцьку знайшли перевізників на маршрути №32, №21 та №16

У Луцьку знайшли перевізників на маршрути №32, №21 та №16
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів на трьох маршрутах.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.

Виконувач обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що маршрут № 32 «Львівська (Електромережі) – с.Липини» обслуговуватиме підприємець Тетяна Оплачко.

Маршрути № 16 «Центральний ринок – Торговий центр «Слон» та № 21 «Центральний ринок – вул. Об’їздна» віддали ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД.

«Я б хотів звернути увагу на те, чи під час конкурсів ми акцентуємо увагу на якість перевезення, бо зараз є дуже багато претензій до цього», - зауважив секретар міськради Григорій Пустовіт.

За словами Олександра Середи, у постанові Кабміну немає чітких критерій, за якими перевізників не допускають до конкурсів, однак при відборі враховують скарги на їх роботу.

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Теги: маршрутка, проїзд, Луцьк, перевізник
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