У Луцьку знайшли перевізників на маршрути №32, №21 та №16

У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів на трьох маршрутах.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.Виконувач обов’язків начальника управління транспорту та зв’язкурозповів, що маршрут № 32 «Львівська (Електромережі) – с.Липини» обслуговуватиме підприємецьМаршрути № 16 «Центральний ринок – Торговий центр «Слон» та № 21 «Центральний ринок – вул. Об’їздна» віддали ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД.«Я б хотів звернути увагу на те, чи під час конкурсів ми акцентуємо увагу на якість перевезення, бо зараз є дуже багато претензій до цього», - зауважив секретар міськрадиЗа словами Олександра Середи, у постанові Кабміну немає чітких критерій, за якими перевізників не допускають до конкурсів, однак при відборі враховують скарги на їх роботу.