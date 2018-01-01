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На луцьких будинках будуть однакові таблички з адресами

На луцьких будинках будуть однакові таблички з адресами
У Луцьку затвердили порядок встановлення покажчиків назв проспектів, бульварів, майданів, вулиць, провулків та номерів будівель і споруд.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.

Так, табличка з назвою проспекту, бульвару, майдану, вулиці, провулку буде в гаммі синього кольору. Напис виконуватимуть білим кольором та українською мовою.

«Хочемо впорядкувати всі адресні покажчики на будинках. Хочемо, щоб новобудови по цьому порядку вже працювали. Має бути єдиний покажчик, а на бокових фасадах новобудов – великим шрифтом назви вулиць та ОСББ», - розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

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Теги: написи, таблички, Луцьк
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