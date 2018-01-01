На луцьких будинках будуть однакові таблички з адресами

У Луцьку затвердили порядок встановлення покажчиків назв проспектів, бульварів, майданів, вулиць, провулків та номерів будівель і споруд.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.Так, табличка з назвою проспекту, бульвару, майдану, вулиці, провулку буде в гаммі синього кольору. Напис виконуватимуть білим кольором та українською мовою.«Хочемо впорядкувати всі адресні покажчики на будинках. Хочемо, щоб новобудови по цьому порядку вже працювали. Має бути єдиний покажчик, а на бокових фасадах новобудов – великим шрифтом назви вулиць та ОСББ», - розповів директор департаменту ЖКГ