На луцьких будинках будуть однакові таблички з адресами
Сьогодні, 09:28
У Луцьку затвердили порядок встановлення покажчиків назв проспектів, бульварів, майданів, вулиць, провулків та номерів будівель і споруд.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Так, табличка з назвою проспекту, бульвару, майдану, вулиці, провулку буде в гаммі синього кольору. Напис виконуватимуть білим кольором та українською мовою.
«Хочемо впорядкувати всі адресні покажчики на будинках. Хочемо, щоб новобудови по цьому порядку вже працювали. Має бути єдиний покажчик, а на бокових фасадах новобудов – великим шрифтом назви вулиць та ОСББ», - розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Так, табличка з назвою проспекту, бульвару, майдану, вулиці, провулку буде в гаммі синього кольору. Напис виконуватимуть білим кольором та українською мовою.
«Хочемо впорядкувати всі адресні покажчики на будинках. Хочемо, щоб новобудови по цьому порядку вже працювали. Має бути єдиний покажчик, а на бокових фасадах новобудов – великим шрифтом назви вулиць та ОСББ», - розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
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