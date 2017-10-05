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Вагітній лучанці не поступилися місцем у маршрутці

Вагітній лучанці не поступилися місцем у маршрутці
Вагітна жінка обурилася байдужістю лучан, які не поступилися їй місцем у маршрутці.

Про це написала Вікторія Мізюк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».

«Який «прекрасний» настрій може бути на весь день коли ти їдеш в цю духоту і спеку на восьмому місяці вагітності у маршрутці, звісно ж забитій і НІХТО тобі не уступить місце!!!» - пише лучанка.

Вона зазначає, що стояла поруч з чоловіками, які «сидять і нагло повернули голови в сторону вікна».

«Де Ваша культура і вихованість???» - обурюється жінка.

«Ще одне питання: а якби це була ваша дочка, дружина, сестра чи мама Ви б також в наглу далі сиділи відвернувшись??Люди!та будьте вже нарешті людьми!!!!» - пише вона.

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Теги: Луцьк, маршрутка, скандал
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