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Резонансна аварія у Харкові: з'явились нові подробиці. ВІДЕО

Резонансна аварія у Харкові: з'явились нові подробиці. ВІДЕО
Київський районний суд Харкова, родичі потерпілих і їхні представники чекають нарколога Олену Федірко, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП і мала би розтлумачити, чи була підозрювана у стані наркотичного сп`яніння.

Однак їй навіть не вручили повістку, спеціаліст звільнилася і виїхала з Харкова, - пишуть Факти.

Натомість її колега лаборант, який досліджував сечу підозрюваної, під присягою заявив – аналіз показав опіати, кодеїни і морфін, це наркотичні речовини.

У такому випадку закон вимагає повторний розгорнутий аналіз сечі, і обов`язково крові на наркотики. Однак біологічного матеріалу не вистачило, аби провести дослідження.

Лаборант каже, він ні при чому, саме стільки отримав від нарколога.

Представники підозрюваних впевнені, дії експерта можна розцінювати навіть під кримінальну статтю. А прокуратура поки не вбачає у діях лікаря умисної перешкоди.

До лікарки можуть застосувати примусовий привід, але її ще треба знайти.

Однак представниця потерпілих Лариса Матвєєва каже, лаборант підтвердив опіати в сечі Зайцевої, а в документах є інформація щодо стану підозрюваної – звужені зіниці, нечітка хода, невиконаний пальцево-носовий тест, і цього достатньо для обтяжуючих обставин.

У справі Олени Зайцевої наступне засідання призначене на 20 червня.

До слова, Зайцева їхала без прав і техпаспорта.


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Теги: аварія, Харків, Зайцева, нарколог
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