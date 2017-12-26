В Україні по-новому здаватимуть на водійські права





Вони були внесені наказом МВС від 26 квітня 2018 року № 345, - передає



Зокрема, практичний іспит буде проводитися у два етапи (на майданчику для навчання і в умовах дорожнього руху).



На першому виконуються, зокрема, такі вправи: підготовка до початку руху; зупинка транспортного засобу на підйомі/спуску; заїзд у двір (гараж) з правого/лівого боку (ширина гаража - плюс один метр (до ширини автомобіля); маневрування (змійка, вісімка, габаритне коло); розворот в обмеженому просторі з одноразовим включенням задньої передачі; паркування ТЗ біля бордюру (паралельно ) заднім ходом (довжина - 6 м, ширина - 2,5 м); рух по прямій.



На другому етапі іспиту, серед іншого, оцінюється маневрування, розміщення ТС на проїжджій частині, проїзд перехресть, пішохідних переходів, зупинок маршрутних ТЗ.



При цьому вказуються типові помилки (наприклад, зупинив роботу двигуна при виконанні вправи, зовнішні контури ТС виступають за контрольні лінії) і їх кількість за три спроби.



Особа не допускається до здачі іспитів для отримання (обміну) водійського посвідчення, якщо при проведенні перевірки поданих ним документів було встановлено, що вона була позбавлена права на керування транспортними засобами.



При наявності у такої особи посвідчення водія посадові особи територіального сервісного центру МВС зобов'язані повідомити про це в поліцію. Поліцейські вилучають таке посвідчення і направляють (передають) його у ТСЦ МВС за місцем проживання особи. Раніше це робили посадові особи центру.



Раніше стало відомо, що в Україні для водіїв при прийомі іспитів хочуть ввести психофізіологічне тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 5 червня вступили в силу зміни до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія.Вони були внесені наказом МВС від 26 квітня 2018 року № 345, - передає Обозреватель Зокрема, практичний іспит буде проводитися у два етапи (на майданчику для навчання і в умовах дорожнього руху).На першому виконуються, зокрема, такі вправи: підготовка до початку руху; зупинка транспортного засобу на підйомі/спуску; заїзд у двір (гараж) з правого/лівого боку (ширина гаража - плюс один метр (до ширини автомобіля); маневрування (змійка, вісімка, габаритне коло); розворот в обмеженому просторі з одноразовим включенням задньої передачі; паркування ТЗ біля бордюру (паралельно ) заднім ходом (довжина - 6 м, ширина - 2,5 м); рух по прямій.На другому етапі іспиту, серед іншого, оцінюється маневрування, розміщення ТС на проїжджій частині, проїзд перехресть, пішохідних переходів, зупинок маршрутних ТЗ.При цьому вказуються типові помилки (наприклад, зупинив роботу двигуна при виконанні вправи, зовнішні контури ТС виступають за контрольні лінії) і їх кількість за три спроби.Особа не допускається до здачі іспитів для отримання (обміну) водійського посвідчення, якщо при проведенні перевірки поданих ним документів було встановлено, що вона була позбавлена права на керування транспортними засобами.При наявності у такої особи посвідчення водія посадові особи територіального сервісного центру МВС зобов'язані повідомити про це в поліцію. Поліцейські вилучають таке посвідчення і направляють (передають) його у ТСЦ МВС за місцем проживання особи. Раніше це робили посадові особи центру.Раніше стало відомо, що в Україні для водіїв при прийомі іспитів хочуть ввести психофізіологічне тестування.

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