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Скоро Луцьк заставлять кіосками і можна буде каву з вікна купувати, - Серватович

Скоро Луцьк заставлять кіосками і можна буде каву з вікна купувати, - Серватович
У Луцьку на вулиці Глушець навпроти Старого ринку не дозволили поставити лоток для торгівлі морозивом.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.

Підприємець Софія Дяченко розповіла, що привела до ладу вигляд лотка, підвела туди електрику.

Натомість член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що лоток знаходиться навпроти пішохідного переходу і не можна шантажувати міську раду тим, що «я все підвела і зробила».

«Давайте навпроти кожного під'їзду встановимо ларьок з морозивом, кавовий автомат. Давайте я з вікна буду каву купувати. Цей лоток з морозивом можна поставити в іншому місці», - обурився Олександр Серватович.

У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.

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Теги: виконком, кіоск, Луцьк, дозвіл
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Коментарі 2
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Дебіл. Царьком себе вважаючий. Крапка. Тупий тиск на бізнес.
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Зробили з міста карикатури металевими конструкціями вам би волю то срачик стоявби біля кожного під'їзду.Бізнес 90х
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