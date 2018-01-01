Скоро Луцьк заставлять кіосками і можна буде каву з вікна купувати, - Серватович

У Луцьку на вулиці Глушець навпроти Старого ринку не дозволили поставити лоток для торгівлі морозивом.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.Підприємецьрозповіла, що привела до ладу вигляд лотка, підвела туди електрику.Натомість член виконкомузауважив, що лоток знаходиться навпроти пішохідного переходу і не можна шантажувати міську раду тим, що «я все підвела і зробила».«Давайте навпроти кожного під'їзду встановимо ларьок з морозивом, кавовий автомат. Давайте я з вікна буду каву купувати. Цей лоток з морозивом можна поставити в іншому місці», - обурився Олександр Серватович.У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.