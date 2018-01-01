Скоро Луцьк заставлять кіосками і можна буде каву з вікна купувати, - Серватович
Сьогодні, 10:47
У Луцьку на вулиці Глушець навпроти Старого ринку не дозволили поставити лоток для торгівлі морозивом.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Підприємець Софія Дяченко розповіла, що привела до ладу вигляд лотка, підвела туди електрику.
Натомість член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що лоток знаходиться навпроти пішохідного переходу і не можна шантажувати міську раду тим, що «я все підвела і зробила».
«Давайте навпроти кожного під'їзду встановимо ларьок з морозивом, кавовий автомат. Давайте я з вікна буду каву купувати. Цей лоток з морозивом можна поставити в іншому місці», - обурився Олександр Серватович.
У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Підприємець Софія Дяченко розповіла, що привела до ладу вигляд лотка, підвела туди електрику.
Натомість член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що лоток знаходиться навпроти пішохідного переходу і не можна шантажувати міську раду тим, що «я все підвела і зробила».
«Давайте навпроти кожного під'їзду встановимо ларьок з морозивом, кавовий автомат. Давайте я з вікна буду каву купувати. Цей лоток з морозивом можна поставити в іншому місці», - обурився Олександр Серватович.
У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.
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Коментарі 2
Дебіл. Царьком себе вважаючий. Крапка. Тупий тиск на бізнес.
Зробили з міста карикатури металевими конструкціями вам би волю то срачик стоявби біля кожного під'їзду.Бізнес 90х
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