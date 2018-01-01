Як розбудовують ЖК «Супернова». ФОТО*
Сьогодні, 11:20
Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати один з найбільших будівельних комплексів у Луцьку – ЖК «Супернова».
Про це компанія звітує у фотозвіті з будівницта ЖК від 31 травня 2018 року.
У першому будинку вже поштукатурені стіни, покладена тепла підлога, поквартирно розвели газові труби, а наразі заливають «стяжку» та завершують фасадні роботи.
У другому будинку на завершальному етапі: триває встановлення котлів та радіаторів, в коридорах поклали плитку та фарбують стіни.
Роботи у третьому будинку також вже на завершальній стадії: поквартирно розведений газ, залита стяжка, вмонтовані двері та ліфт, а також тривають оздоблювальні роботи у під’їздах (розпочали класти плитку).
Нагадаємо, БК «Інвестор» пропонує квартиру в іпотеку за акційною відсотковою ставкою.
У четвертому будинку вже зводять 7 поверх, а в п’ятому – облаштовують фундамент.
До слова, луцькі студенти вже побували на екскурсії у ЖК «Супернова».
Нагадаємо, на луцькому ЖК «Супернова» одночасно зводять 5 будинків.
Якщо ви хочете стати власником однієї із цих чудових квартир, звертайтеся у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
Або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
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Про це компанія звітує у фотозвіті з будівницта ЖК від 31 травня 2018 року.
У першому будинку вже поштукатурені стіни, покладена тепла підлога, поквартирно розвели газові труби, а наразі заливають «стяжку» та завершують фасадні роботи.
У другому будинку на завершальному етапі: триває встановлення котлів та радіаторів, в коридорах поклали плитку та фарбують стіни.
Роботи у третьому будинку також вже на завершальній стадії: поквартирно розведений газ, залита стяжка, вмонтовані двері та ліфт, а також тривають оздоблювальні роботи у під’їздах (розпочали класти плитку).
Нагадаємо, БК «Інвестор» пропонує квартиру в іпотеку за акційною відсотковою ставкою.
У четвертому будинку вже зводять 7 поверх, а в п’ятому – облаштовують фундамент.
До слова, луцькі студенти вже побували на екскурсії у ЖК «Супернова».
Нагадаємо, на луцькому ЖК «Супернова» одночасно зводять 5 будинків.
Якщо ви хочете стати власником однієї із цих чудових квартир, звертайтеся у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
Або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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