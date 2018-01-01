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Як розбудовують ЖК «Супернова». ФОТО*

Як розбудовують ЖК «Супернова». ФОТО*
Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати один з найбільших будівельних комплексів у Луцьку – ЖК «Супернова».

Про це компанія звітує у фотозвіті з будівницта ЖК від 31 травня 2018 року.
Вид на Житловий комплекс «Супернова» згори
Вид на Житловий комплекс «Супернова» згори

У першому будинку вже поштукатурені стіни, покладена тепла підлога, поквартирно розвели газові труби, а наразі заливають «стяжку» та завершують фасадні роботи.
Будинки ЖК «Супернова» на завершальній стадії
Будинки ЖК «Супернова» на завершальній стадії

У другому будинку на завершальному етапі: триває встановлення котлів та радіаторів, в коридорах поклали плитку та фарбують стіни.
Панорама на місто із будинку Житлового комплексу
Панорама на місто із будинку Житлового комплексу

Роботи у третьому будинку також вже на завершальній стадії: поквартирно розведений газ, залита стяжка, вмонтовані двері та ліфт, а також тривають оздоблювальні роботи у під’їздах (розпочали класти плитку).

Нагадаємо, БК «Інвестор» пропонує квартиру в іпотеку за акційною відсотковою ставкою.
Перші три будинки ЖК «Супернова»
Перші три будинки ЖК «Супернова»

У четвертому будинку вже зводять 7 поверх, а в п’ятому – облаштовують фундамент.

До слова, луцькі студенти вже побували на екскурсії у ЖК «Супернова».
Будинки ЖК «Супернова» на різних етапах роботи
Будинки ЖК «Супернова» на різних етапах роботи
Як розбудовують ЖК «Супернова». ФОТО*
Вид на перші три будинки згори
Вид на перші три будинки згори
Між першими будиками вже оригінально викладають бруківку
Між першими будиками вже оригінально викладають бруківку
Як розбудовують ЖК «Супернова». ФОТО*
Один з найбільших будівельних комплексів у Луцьку – ЖК «Супернова»
Один з найбільших будівельних комплексів у Луцьку – ЖК «Супернова»

Нагадаємо, на луцькому ЖК «Супернова» одночасно зводять 5 будинків.

Якщо ви хочете стати власником однієї із цих чудових квартир, звертайтеся у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10

Або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28

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Теги: Інвестор, Супернова
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