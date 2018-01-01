Як розбудовують ЖК «Супернова». ФОТО*

Вид на Житловий комплекс «Супернова» згори

Будинки ЖК «Супернова» на завершальній стадії

Панорама на місто із будинку Житлового комплексу

Перші три будинки ЖК «Супернова»

Будинки ЖК «Супернова» на різних етапах роботи

Вид на перші три будинки згори

Між першими будиками вже оригінально викладають бруківку

Один з найбільших будівельних комплексів у Луцьку – ЖК «Супернова»

Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати один з найбільших будівельних комплексів у Луцьку – ЖК «Супернова».Про це компанія звітує у фотозвіті з будівницта ЖК від 31 травня 2018 року.будинку вже поштукатурені стіни, покладена тепла підлога, поквартирно розвели газові труби, а наразі заливають «стяжку» та завершують фасадні роботи.будинку на завершальному етапі: триває встановлення котлів та радіаторів, в коридорах поклали плитку та фарбують стіни.Роботи утакож вже на завершальній стадії: поквартирно розведений газ, залита стяжка, вмонтовані двері та ліфт, а також тривають оздоблювальні роботи у під’їздах (розпочали класти плитку).Нагадаємо, БК «Інвестор» пропонує квартиру в іпотеку за акційною відсотковою ставкою.вже зводять 7 поверх, а в п’ятому – облаштовують фундамент.До слова, луцькі студенти вже побували на екскурсії у ЖК «Супернова».Нагадаємо, на луцькому ЖК «Супернова» одночасно зводять 5 будинків.096 030 20 10095 030 20 10м. Луцьк, вул. Цегельна, 28