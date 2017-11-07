На Волині затримали браконьєра

У селі Корсині Рожищенського району зловили чоловіка, який незаконно ловив рибу.Так, з червня, близько 7-ої години ранку було затримано жителя Луцьк, який незаконно здійснював вилов риби за допомогою трьох сіток, - інформує Держрибагентство України.Так, чоловік виловив 2,98 кг риби. Своїми діями чоловік завдав збитків рибному господарству на суму 3655 грн.Відповідно на громадянина складено адмінпротокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Матеріали по даному правопорушенні направлено до суду для притягнення чоловіка до відповідальності та відшкодування завданих ним збитків.В управлінні рибоохорони функціонує цілодобова телефонна «гаряча лінія» (0332) 24-35-77, 067-360-78-40."Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - просимо повідомити Волинський рибоохоронний патруль за вказаними номерами", - йдеться у повідомлені.