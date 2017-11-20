Волинянин на BMW збив стовп і дерево





Інцидент трапився ввечері, 5 червня, по вулиці Шковороди, - пише



За інформацією Шацького відділення поліції, близько 8-ої години вечора місцевий житель, 1998 року народження, перебуваючи за кермом BMW на польській реєстрації, не вибравши безпечної швидкості та не впоравшись із керуванням виїхав на узбіччя, внаслідок чого збив дерево та електроопору.



Збитий стовп, на якому були дроти, «потягнули» за собою пошкодження ще двох електроопор.



Внаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних пошкоджень, проте водій, який, до речі, був тверезий, не постраждав.



На водія авто працівники поліції склали адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», справу передадуть в суд для розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ценрті Шацька сталася аварія за участі автомобіля BMW на іноземній реєстрації.Інцидент трапився ввечері, 5 червня, по вулиці Шковороди, - пише Район.Шацьк За інформацією Шацького відділення поліції, близько 8-ої години вечора місцевий житель, 1998 року народження, перебуваючи за кермом BMW на польській реєстрації, не вибравши безпечної швидкості та не впоравшись із керуванням виїхав на узбіччя, внаслідок чого збив дерево та електроопору.Збитий стовп, на якому були дроти, «потягнули» за собою пошкодження ще двох електроопор.Внаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних пошкоджень, проте водій, який, до речі, був тверезий, не постраждав.На водія авто працівники поліції склали адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», справу передадуть в суд для розгляду.

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