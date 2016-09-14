На Волині чоловік потрапив у реанімацію від опіків рослиною
Сьогодні, 17:24
У лікарню на Волині звернувся чоловік, який постраждав від опіків борщівника.
Про це повідомили на сторінці Ковельське МТМО у Facebook.
Зазначають, що ввечері 5 червня, у приймальне відділення ЦРЛ звернувся пацієнт з опіками від борщівника Сосновського.
Сік цієї рослини фототоксичний, тобто підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету в рази. Дія його, подібно лупі, через яку можна зібрати сонячні промені і розпалити багаття. Навіть одна крапля може спровокувати сильний опік, особливо, якщо перебувати під відкритим сонцем.
Пацієнта госпіталізували у реанімаційне відділення. Після проведеного необхідного лікування симптоми опіків пройшли повністю.
Медики нагадують алгоритм дій після контакту з борщівником Сосновського:
1. Убезпечити уражені ділянки тіла від сонячного випромінювання.
2. Промити обпечені місця водою і густою мильною піною.
3. Використати універсальний препарат проти опіків «Пантенол».
4. Звернутися до лікаря.
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Про це повідомили на сторінці Ковельське МТМО у Facebook.
Зазначають, що ввечері 5 червня, у приймальне відділення ЦРЛ звернувся пацієнт з опіками від борщівника Сосновського.
Сік цієї рослини фототоксичний, тобто підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету в рази. Дія його, подібно лупі, через яку можна зібрати сонячні промені і розпалити багаття. Навіть одна крапля може спровокувати сильний опік, особливо, якщо перебувати під відкритим сонцем.
Пацієнта госпіталізували у реанімаційне відділення. Після проведеного необхідного лікування симптоми опіків пройшли повністю.
Медики нагадують алгоритм дій після контакту з борщівником Сосновського:
1. Убезпечити уражені ділянки тіла від сонячного випромінювання.
2. Промити обпечені місця водою і густою мильною піною.
3. Використати універсальний препарат проти опіків «Пантенол».
4. Звернутися до лікаря.
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