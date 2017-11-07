В Одесі п'яний чоловік сокирою гамселив свою автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
В Одесі патрульні зупинили нетверезого водія, який трощив власну автівку.
Інцидент трапився вночі, 6 червня, - інформують у Патрульній поліції Одеської області.
38-річний чоловік не заперечував, що вживав алкогольні напої та погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння, результат якого виявився позитивним — 0,73 проміле.
Під час складання інспекторами адміністративних матеріалів, чоловік став поводити себе агресивно, дістав сокиру з багажного відділення та почав трощити власну автівку. Тільки після вмовлянь, порушник зупинився.
На нього патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).
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Інцидент трапився вночі, 6 червня, - інформують у Патрульній поліції Одеської області.
38-річний чоловік не заперечував, що вживав алкогольні напої та погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння, результат якого виявився позитивним — 0,73 проміле.
Під час складання інспекторами адміністративних матеріалів, чоловік став поводити себе агресивно, дістав сокиру з багажного відділення та почав трощити власну автівку. Тільки після вмовлянь, порушник зупинився.
На нього патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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