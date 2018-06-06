Поліція шукає свідків аварії





Про це повідомляє видання



Так, 3 травня 2018 року близько 21 години на автодорозі «Устилуг-Рівне», водій Олександр, керуючи автомобілем Daewoo Lanos у напрямку Луцька, здійснив наїзд на жінку, 1983 року народження, котра у цей час переходила перехрестя вулиці Данила Галицького по пішохідному переході.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шукають свідків аварії, яка трапилася у Володимирі-Волинському, 3 травня близько 21 години.Про це повідомляє видання Володимир медіа Так, 3 травня 2018 року близько 21 години на автодорозі «Устилуг-Рівне», водій Олександр, керуючи автомобілем Daewoo Lanos у напрямку Луцька, здійснив наїзд на жінку, 1983 року народження, котра у цей час переходила перехрестя вулиці Данила Галицького по пішохідному переході.

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