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Поліція шукає свідків аварії

Поліція шукає свідків аварії
На Волині шукають свідків аварії, яка трапилася у Володимирі-Волинському, 3 травня близько 21 години.

Про це повідомляє видання Володимир медіа.

Так, 3 травня 2018 року близько 21 години на автодорозі «Устилуг-Рівне», водій Олександр, керуючи автомобілем Daewoo Lanos у напрямку Луцька, здійснив наїзд на жінку, 1983 року народження, котра у цей час переходила перехрестя вулиці Данила Галицького по пішохідному переході.

Будь-яку інформацію повідомляти за телефоном: (03342) 2-25-70

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Теги: аварія, розшук, свідки
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