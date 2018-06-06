Поліція шукає свідків аварії
Сьогодні, 12:17
На Волині шукають свідків аварії, яка трапилася у Володимирі-Волинському, 3 травня близько 21 години.
Про це повідомляє видання Володимир медіа.
Так, 3 травня 2018 року близько 21 години на автодорозі «Устилуг-Рівне», водій Олександр, керуючи автомобілем Daewoo Lanos у напрямку Луцька, здійснив наїзд на жінку, 1983 року народження, котра у цей час переходила перехрестя вулиці Данила Галицького по пішохідному переході.
Будь-яку інформацію повідомляти за телефоном: (03342) 2-25-70
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Про це повідомляє видання Володимир медіа.
Так, 3 травня 2018 року близько 21 години на автодорозі «Устилуг-Рівне», водій Олександр, керуючи автомобілем Daewoo Lanos у напрямку Луцька, здійснив наїзд на жінку, 1983 року народження, котра у цей час переходила перехрестя вулиці Данила Галицького по пішохідному переході.
Будь-яку інформацію повідомляти за телефоном: (03342) 2-25-70
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