Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

Магазин будівельних матеріалів м.Вол.-Вол.: вул.Луцька, 239,235,241,243,247,245,251,253,255,259,257

2.09:00 – 17:00

Магазин, церква, клуб с.Хотячів: вул.Карбишева, Володимирівська, Лугова, Польова, Зелена, 24 серпня

3.09:00 – 17:00 Будинок культури, магазин, школа с.Хмелівка: вул.Нова



Іваничівський район



1.9:00-16:30

с.Морозовичі по вул. Північна 64-84, вул. Зелена 2-16, вул. Крайня 1-4, вул. Л.Українки 2-14, вул. Світла 1-24



Камінь-Каширський район



1.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,



Ківерцівський район



1.10:00-15:00

с. Хром'яків

КТП-243 с. Хром'яків

вул. Хліборобська

вул. Брусилівська



Ковельський район



1.9:00-17:00

СТзОВ ім. І. Франка. с.Радошин.

2.9:00-17:00

ТзОВ "З-д сучасних БМ". м.Ковель, вул. Мазепи,

вул. Загородня, вул. Крип'якевича, вул. Гагаріна, провул. Гагаріна.



Локачинський район



1.9:00-17:00

смт.Локачі вул.Галана,

2.9:00-17:00

ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, З.Шумчук

3.9:00-17:00

с.Марковичі:ферма



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь

2. КТП-259 ПЛ-0.4 9:00-17:00

с.Світязь частково



Любешівський район



1.10:00-17:00

ЦРЛ (Лікарня), магазини, МТС смт.Любешів: вул. 1 Травня, Технічна, Незалежності (частково)



Маневицький район



1. 10:00-17:00

с.Комарово

2.11:00-17:00

Районний відділ освіти (школа). с.Чорниж

3. 10:00-17:00

ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинок

с.Прилісне



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00 Вишка МТС, очисні споруди, станція юних натуралістів, магазин «Імпульс», ЖКП, церква Святої Трійці, стоматолог смт.Благодатне

вул.Пушкіна

вул.Зелена

вул.І.Франка

вул.Грушевського, 1-7, 2-12, 40

вул.Перемоги, 2, 4, 6, 42



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.

2.9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)

3. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.

4. КТП-430 9:00-17:00 с.Береськ школа.



Турійський район



1.10:00-17:00 ФГ « Соломія»- тр.бригада, КЗС, ФОП Чибізов В.П.- цех, брикетний цех с.Кульчин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00Магазин будівельних матеріалів м.Вол.-Вол.: вул.Луцька, 239,235,241,243,247,245,251,253,255,259,2572.09:00 – 17:00Магазин, церква, клуб с.Хотячів: вул.Карбишева, Володимирівська, Лугова, Польова, Зелена, 24 серпня3.09:00 – 17:00 Будинок культури, магазин, школа с.Хмелівка: вул.Нова1.9:00-16:30с.Морозовичі по вул. Північна 64-84, вул. Зелена 2-16, вул. Крайня 1-4, вул. Л.Українки 2-14, вул. Світла 1-241.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,1.10:00-15:00с. Хром'яківКТП-243 с. Хром'яківвул. Хліборобськавул. Брусилівська1.9:00-17:00СТзОВ ім. І. Франка. с.Радошин.2.9:00-17:00ТзОВ "З-д сучасних БМ". м.Ковель, вул. Мазепи,вул. Загородня, вул. Крип'якевича, вул. Гагаріна, провул. Гагаріна.1.9:00-17:00смт.Локачі вул.Галана,2.9:00-17:00ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, З.Шумчук3.9:00-17:00с.Марковичі:ферма1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь2. КТП-259 ПЛ-0.4 9:00-17:00с.Світязь частково1.10:00-17:00ЦРЛ (Лікарня), магазини, МТС смт.Любешів: вул. 1 Травня, Технічна, Незалежності (частково)1. 10:00-17:00с.Комарово2.11:00-17:00Районний відділ освіти (школа). с.Чорниж3. 10:00-17:00ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинокс.Прилісне1.09:00-17:00 Вишка МТС, очисні споруди, станція юних натуралістів, магазин «Імпульс», ЖКП, церква Святої Трійці, стоматолог смт.Благодатневул.Пушкінавул.Зеленавул.І.Франкавул.Грушевського, 1-7, 2-12, 40вул.Перемоги, 2, 4, 6, 421.9:00-17:00с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.2.9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)3. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.4. КТП-430 9:00-17:00 с.Береськ школа.1.10:00-17:00 ФГ « Соломія»- тр.бригада, КЗС, ФОП Чибізов В.П.- цех, брикетний цех с.Кульчин

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