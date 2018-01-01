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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1.09:00 – 17:00
Магазин будівельних матеріалів м.Вол.-Вол.: вул.Луцька, 239,235,241,243,247,245,251,253,255,259,257
2.09:00 – 17:00
Магазин, церква, клуб с.Хотячів: вул.Карбишева, Володимирівська, Лугова, Польова, Зелена, 24 серпня
3.09:00 – 17:00 Будинок культури, магазин, школа с.Хмелівка: вул.Нова

Іваничівський район

1.9:00-16:30
с.Морозовичі по вул. Північна 64-84, вул. Зелена 2-16, вул. Крайня 1-4, вул. Л.Українки 2-14, вул. Світла 1-24

Камінь-Каширський район

1.09:40 – 16:40 ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул..Піщана, вул.. Радянська,

Ківерцівський район

1.10:00-15:00
с. Хром'яків
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська
вул. Брусилівська

Ковельський район

1.9:00-17:00
СТзОВ ім. І. Франка. с.Радошин.
2.9:00-17:00
ТзОВ "З-д сучасних БМ". м.Ковель, вул. Мазепи,
вул. Загородня, вул. Крип'якевича, вул. Гагаріна, провул. Гагаріна.

Локачинський район

1.9:00-17:00
смт.Локачі вул.Галана,
2.9:00-17:00
ДНЗ,БК,магазин, с.Коритниця вул.Шкільна, Ярмощука, З.Шумчук
3.9:00-17:00
с.Марковичі:ферма

Любомльський та Шацький райони

1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь
2. КТП-259 ПЛ-0.4 9:00-17:00
с.Світязь частково

Любешівський район

1.10:00-17:00
ЦРЛ (Лікарня), магазини, МТС смт.Любешів: вул. 1 Травня, Технічна, Незалежності (частково)

Маневицький район

1. 10:00-17:00
с.Комарово
2.11:00-17:00
Районний відділ освіти (школа). с.Чорниж
3. 10:00-17:00
ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинок
с.Прилісне

місто Нововолинськ

1.09:00-17:00 Вишка МТС, очисні споруди, станція юних натуралістів, магазин «Імпульс», ЖКП, церква Святої Трійці, стоматолог смт.Благодатне
вул.Пушкіна
вул.Зелена
вул.І.Франка
вул.Грушевського, 1-7, 2-12, 40
вул.Перемоги, 2, 4, 6, 42

Рожищенський район

1.9:00-17:00
с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.
2.9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)
3. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
4. КТП-430 9:00-17:00 с.Береськ школа.

Турійський район

1.10:00-17:00 ФГ « Соломія»- тр.бригада, КЗС, ФОП Чибізов В.П.- цех, брикетний цех с.Кульчин

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Теги: відключення, світло
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