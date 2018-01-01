Луцьку куплять крематор за півмільйона гривень





Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.



Обійдеться крематор місту у 490 тисяч гривень. Він зможе спалювати від 32 до 45 кілограмів за годину.



Планують, що його встановлять до 31 грудня 2018 року.



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