Луцьку куплять крематор за півмільйона гривень
Сьогодні, 18:30
У Луцьку придбають крематор для спалювання туш мертвих тварин.
Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
Обійдеться крематор місту у 490 тисяч гривень. Він зможе спалювати від 32 до 45 кілограмів за годину.
Планують, що його встановлять до 31 грудня 2018 року.
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Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
Обійдеться крематор місту у 490 тисяч гривень. Він зможе спалювати від 32 до 45 кілограмів за годину.
Планують, що його встановлять до 31 грудня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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