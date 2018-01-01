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Луцьку куплять крематор за півмільйона гривень

Луцьку куплять крематор за півмільйона гривень
У Луцьку придбають крематор для спалювання туш мертвих тварин.

Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.

Обійдеться крематор місту у 490 тисяч гривень. Він зможе спалювати від 32 до 45 кілограмів за годину.

Планують, що його встановлять до 31 грудня 2018 року.

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Теги: крематор
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