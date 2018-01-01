У Луцьку зіткнулися два Volkswagen
Сьогодні, 16:02
У Луцьку, на вулиці Рівненській, зіткнулися два буси Volkswagen.
Подія трапилася 6 червня близько 11 години ранку, - пише інтернет-видання Волинь24.
Зазначають, що ніхто не постраждав. Машини зазнали серйозних механічних пошкоджень: у них розбиті бампери та уся ліва частина одного із мікроавтобусів, розтрощені фари та вибите скло.
За словами патрульного поліцейського Євгена Крука, у ДТП винен водій Volkswagen Transporter, який заднім ходом здійснював поворот ліворуч і не помітив іншого буса.
Поки усі деталі правоохоронці встановлюють.
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Подія трапилася 6 червня близько 11 години ранку, - пише інтернет-видання Волинь24.
Зазначають, що ніхто не постраждав. Машини зазнали серйозних механічних пошкоджень: у них розбиті бампери та уся ліва частина одного із мікроавтобусів, розтрощені фари та вибите скло.
За словами патрульного поліцейського Євгена Крука, у ДТП винен водій Volkswagen Transporter, який заднім ходом здійснював поворот ліворуч і не помітив іншого буса.
Поки усі деталі правоохоронці встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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