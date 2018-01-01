У Луцьку зіткнулися два Volkswagen





Подія трапилася 6 червня близько 11 години ранку, - пише інтернет-видання



Зазначають, що ніхто не постраждав. Машини зазнали серйозних механічних пошкоджень: у них розбиті бампери та уся ліва частина одного із мікроавтобусів, розтрощені фари та вибите скло.



За словами патрульного поліцейського Євгена Крука, у ДТП винен водій Volkswagen Transporter, який заднім ходом здійснював поворот ліворуч і не помітив іншого буса.



Поки усі деталі правоохоронці встановлюють.

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