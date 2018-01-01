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Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень

Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень
У Луцьку відбулася вистава «Оскар і Рожева Пані», під час якої лучани пожертвували понад 20 тисяч гривень на потреби важкохворих дітей.

Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці Благодійного Фонду «СТОПРАК».

«Вистава «Оскар і Рожева Пані», яка вчора (5 червня, - ред.) розчулила і сколихнула душі лучан, принесла нам не лише неймовірне задоволення, а й суттєву підтримку діток, які потребують паліативної допомоги!

20 241 гривню було зібрано під час перегляду чудової постановки, головні ролі в якій зіграли надзвичайно талановиті Ірма Вітовська, Владислав Балюк, Марко Кирильчук, Олексій Гнатковський, Надія Левченко, Роман Луцький та інші», - йдеться у дописі.

Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень
Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень
Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень
Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень

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Теги: вистава, кошти, збір, благодійність
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