Під час благодійної вистави у Луцьку зібрали понад 20 тисяч гривень

У Луцьку відбулася вистава «Оскар і Рожева Пані», під час якої лучани пожертвували понад 20 тисяч гривень на потреби важкохворих дітей.Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці Благодійного Фонду «СТОПРАК».«Вистава «Оскар і Рожева Пані», яка вчора (5 червня, - ред.) розчулила і сколихнула душі лучан, принесла нам не лише неймовірне задоволення, а й суттєву підтримку діток, які потребують паліативної допомоги!20 241 гривню було зібрано під час перегляду чудової постановки, головні ролі в якій зіграли надзвичайно талановитіта інші», - йдеться у дописі.