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«Ні вийти, ні зайти», - лучанка про двір на Соборності

«Ні вийти, ні зайти», - лучанка про двір на Соборності
Мешканці будинків №20, 20а та 22а на проспекті Соборності у Луцьку скаржаться на роботу комунальників.

Лучани розповідають, що у їхньому дворі торік у листопаді почали ремонт, а коли випав сніг то роботи зупинили. Робітники там більше не з’являлися. А тепер двір у руїнах і діти там часто травмуються.

"Ні вийти, ні зайти...У мене малі діти. Я боюся за них і ходжу постійно...", - так мешканка будинку Соборності №20а Вікторія розповідає про прогулянки у власному дворі.

Мама двох синів Тетяна Гламазда розповіла, що її діти у дворі гуляють і травмуються через розсипане каміння.


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Теги: комунальники, скарги
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