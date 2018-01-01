«Ні вийти, ні зайти», - лучанка про двір на Соборності
Сьогодні, 13:46
Мешканці будинків №20, 20а та 22а на проспекті Соборності у Луцьку скаржаться на роботу комунальників.
Лучани розповідають, що у їхньому дворі торік у листопаді почали ремонт, а коли випав сніг то роботи зупинили. Робітники там більше не з’являлися. А тепер двір у руїнах і діти там часто травмуються.
"Ні вийти, ні зайти...У мене малі діти. Я боюся за них і ходжу постійно...", - так мешканка будинку Соборності №20а Вікторія розповідає про прогулянки у власному дворі.
Мама двох синів Тетяна Гламазда розповіла, що її діти у дворі гуляють і травмуються через розсипане каміння.
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Лучани розповідають, що у їхньому дворі торік у листопаді почали ремонт, а коли випав сніг то роботи зупинили. Робітники там більше не з’являлися. А тепер двір у руїнах і діти там часто травмуються.
"Ні вийти, ні зайти...У мене малі діти. Я боюся за них і ходжу постійно...", - так мешканка будинку Соборності №20а Вікторія розповідає про прогулянки у власному дворі.
Мама двох синів Тетяна Гламазда розповіла, що її діти у дворі гуляють і травмуються через розсипане каміння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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