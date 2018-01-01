«Ні вийти, ні зайти», - лучанка про двір на Соборності

Мешканці будинків №20, 20а та 22а на проспекті Соборності у Луцьку скаржаться на роботу комунальників.Лучани розповідають, що у їхньому дворі торік у листопаді почали ремонт, а коли випав сніг то роботи зупинили. Робітники там більше не з’являлися. А тепер двір у руїнах і діти там часто травмуються."Ні вийти, ні зайти...У мене малі діти. Я боюся за них і ходжу постійно...", - так мешканка будинку Соборності №20арозповідає про прогулянки у власному дворі.Мама двох синіврозповіла, що її діти у дворі гуляють і травмуються через розсипане каміння.