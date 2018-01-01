«Жирний» злочин: на Волині п’яна жінка вкрала в сусіда сало і смалець

У селі Заріччя Володимир-Волинського району нетвереза жінка вкрала з сусідського гаража 6 банок сала та смальцю. За скоєний злочин суд призначив їй покарання – три роки «умовно».Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.Відомо, що у квітні цього року посеред ночі жінка у стані алкогольного сп’яніння проникла до гаража через незачинені двері та вкрала звідти консервацію. Зокрема, поцупила майже 9 кілограмів сала та стільки ж кілограмів смальцю.Такими діями вона спричинила власнику гаража майнову шкоду на загальну суму майже 840 гривень.У суді жінка повністю визнала свою вину. Вона розповіла, що частину вкраденого пізніше продала на ринку, а решту вилучили працівники поліції.Зрештою, суд визнав її винною та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Утім, її звільнять від призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю один рік і шість місяців не вчинить нового злочину.