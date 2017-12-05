У Нововолинську чоловіки пограбували заправку
Сьогодні, 13:50
У Нововолинську двоє чоловіків викрали 30 метрів силового кабелю із АЗС.
Інцидент трапився у неділю, 4 червня, - пише прес-служба поліції Волині.
Чоловіки відкрито викрали на автозаправній станції силовий кабель, завдавши АЗС збитків на 1 тис. грн.. Правоохоронці вилучили у зловмисників незаконне набуде майно.
Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до скоєння грабежу причетні 29-річний та 33-річний жителі Нововолинська.
За фактом вчинення грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
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Інцидент трапився у неділю, 4 червня, - пише прес-служба поліції Волині.
Чоловіки відкрито викрали на автозаправній станції силовий кабель, завдавши АЗС збитків на 1 тис. грн.. Правоохоронці вилучили у зловмисників незаконне набуде майно.
Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до скоєння грабежу причетні 29-річний та 33-річний жителі Нововолинська.
За фактом вчинення грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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