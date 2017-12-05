У Нововолинську чоловіки пограбували заправку





Інцидент трапився у неділю, 4 червня, - пише прес-служба поліції Волині.



Чоловіки відкрито викрали на автозаправній станції силовий кабель, завдавши АЗС збитків на 1 тис. грн.. Правоохоронці вилучили у зловмисників незаконне набуде майно.



Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до скоєння грабежу причетні 29-річний та 33-річний жителі Нововолинська.



За фактом вчинення грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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