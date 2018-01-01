Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО

Кобиляцького Володимира Анатолійовича та Семенова Сергія Сергійовича, яких підозрюють у скоєнні важких злочинів.



Про це повідомили у



Поліція встановила причетність розшукуваних осіб до незаконного позбавлення волі двох жителів обласного центру.



Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.



Дані особи переховуються від органів слідства.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102». (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці розшукуютьта, яких підозрюють у скоєнні важких злочинів.Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.Поліція встановила причетність розшукуваних осіб до незаконного позбавлення волі двох жителів обласного центру.Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Дані особи переховуються від органів слідства.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102». (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

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