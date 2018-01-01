вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО

Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО
Луцькі правоохоронці розшукують Кобиляцького Володимира Анатолійовича та Семенова Сергія Сергійовича, яких підозрюють у скоєнні важких злочинів.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Поліція встановила причетність розшукуваних осіб до незаконного позбавлення волі двох жителів обласного центру.

Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Дані особи переховуються від органів слідства.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102». (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО
Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, поліція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Сьогодні, 14:18
Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО
Сьогодні, 14:06
У Нововолинську чоловіки пограбували заправку
Сьогодні, 13:50
«Жирний» злочин: на Волині п’яна жінка вкрала в сусіда сало і смалець
Сьогодні, 13:50
«Ні вийти, ні зайти», - лучанка про двір на Соборності
Сьогодні, 13:46
Схожі новини
Волинська поліція та Інтерпол розшукують волинянина. ФОТО Волинська поліція та Інтерпол розшукують волинянина. ФОТО
23 травень, 15:09
Розшукують волинянина, який переховується від поліції та Інтерполу. ФОТО Розшукують волинянина, який переховується від поліції та Інтерполу. ФОТО
25 квітень, 15:52
Розшукують лучанина, який зник із дому рік тому. ФОТО Розшукують лучанина, який зник із дому рік тому. ФОТО
24 квітень, 15:27
Поліція розшукує грузина, який переховується на Волині. ФОТО Поліція розшукує грузина, який переховується на Волині. ФОТО
18 квітень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком просять знищити борщівник
05 червень, 21:37
 1
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Сьогодні, 14:18
 0
Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО
Сьогодні, 14:06
 0
«Жирний» злочин: на Волині п’яна жінка вкрала в сусіда сало і смалець
Сьогодні, 13:50
 0
У Нововолинську чоловіки пограбували заправку
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8