Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Сьогодні, 14:18
У Луцьку знову торгували сурогатом.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у мережі Facebook.
Так, 6 червня, інспектори відділу департаменту муніципальної варти Луцька виявили дві підпільні «точки» реалізації сурогату.
Алкоголь сумнівної якості їм вдалося вилучити в продавців поблизу будинків по вулиці Берестечківській, 1 та Путінцева, 26.
Прозору рідину з різким запахом спирту «сурогатчики» розлили в скляну тару різного літражу та готували до продажу. Однак, завадили їм це зробити муніципали.
Весь наявний алкоголь інспектори вилучили, а на продавців «оковитої» склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду.
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Про це повідомляють на сторінці муніципалів у мережі Facebook.
Так, 6 червня, інспектори відділу департаменту муніципальної варти Луцька виявили дві підпільні «точки» реалізації сурогату.
Алкоголь сумнівної якості їм вдалося вилучити в продавців поблизу будинків по вулиці Берестечківській, 1 та Путінцева, 26.
Прозору рідину з різким запахом спирту «сурогатчики» розлили в скляну тару різного літражу та готували до продажу. Однак, завадили їм це зробити муніципали.
Весь наявний алкоголь інспектори вилучили, а на продавців «оковитої» склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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