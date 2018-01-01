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Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»

Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
У Луцьку знову торгували сурогатом.

Про це повідомляють на сторінці муніципалів у мережі Facebook.

Так, 6 червня, інспектори відділу департаменту муніципальної варти Луцька виявили дві підпільні «точки» реалізації сурогату.

Алкоголь сумнівної якості їм вдалося вилучити в продавців поблизу будинків по вулиці Берестечківській, 1 та Путінцева, 26.

Прозору рідину з різким запахом спирту «сурогатчики» розлили в скляну тару різного літражу та готували до продажу. Однак, завадили їм це зробити муніципали.

Весь наявний алкоголь інспектори вилучили, а на продавців «оковитої» склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду.

Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»

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Теги: сурогат, Луцьк, мініципали
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