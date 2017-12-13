Волиняни намагаються відновити унікальну пам’ятку
Сьогодні, 14:35
Пам’ятку національного значення – городище давньоруського часу ХІ-ХІІІ ст, розташовану на околиці села Шепель Луцького району, власними силами взялися відновлювати селяни.
На місці, де за знайденими під час розкопок матеріалами краєзнавці вивчали історію Київської Русі, нині смітник, - пише Суспільне Волині.
У планах Шепельської громади – зробити власними силами на території пам’ятки відпочинкову зону. Грошей у сільській раді на ці роботи поки нема.
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На місці, де за знайденими під час розкопок матеріалами краєзнавці вивчали історію Київської Русі, нині смітник, - пише Суспільне Волині.
У планах Шепельської громади – зробити власними силами на території пам’ятки відпочинкову зону. Грошей у сільській раді на ці роботи поки нема.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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