вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни намагаються відновити унікальну пам’ятку

Волиняни намагаються відновити унікальну пам’ятку
Пам’ятку національного значення – городище давньоруського часу ХІ-ХІІІ ст, розташовану на околиці села Шепель Луцького району, власними силами взялися відновлювати селяни.

На місці, де за знайденими під час розкопок матеріалами краєзнавці вивчали історію Київської Русі, нині смітник, - пише Суспільне Волині.

У планах Шепельської громади – зробити власними силами на території пам’ятки відпочинкову зону. Грошей у сільській раді на ці роботи поки нема.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пам’ятка, Шепель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обіцяли поставити, але питання «заглохло», - луцький депутат про вуличні душі
Сьогодні, 15:01
На Закарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у аварію
Сьогодні, 14:57
Волиняни намагаються відновити унікальну пам’ятку
Сьогодні, 14:35
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
Сьогодні, 14:18
Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
Після реставрації у волинському палаці створять музей Після реставрації у волинському палаці створять музей
22 квітень, 02:07
На Волині видали шрифтом Брайля пам’ятку про права затриманих На Волині видали шрифтом Брайля пам’ятку про права затриманих
13 грудень, 2017, 15:38
В рамках закону: директор «Луцьктепла» про тепломережі у Старому місті В рамках закону: директор «Луцьктепла» про тепломережі у Старому місті
29 вересень, 2017, 17:50
«Сліпий вандалізм»: луцький фотограф показав руйнування історичної частини Луцька «Сліпий вандалізм»: луцький фотограф показав руйнування історичної частини Луцька
29 вересень, 2017, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком просять знищити борщівник
05 червень, 21:37
 1
На Волині затримали чоловіків, які крали дуби
Сьогодні, 15:50
 0
Онкохворого Романа Гальчика відмовились лікувати в Італії
Сьогодні, 15:38
 0
Волинянці дали 7,5 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 15:20
 0
Обіцяли поставити, але питання «заглохло», - луцький депутат про вуличні душі
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8