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На Закарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у аварію

На Закарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у аварію
У Мукачеві Закарпатської області на в’їзді у місто вранці, 6 червня, сталася аварія за участю мікроавтобуса з дітьми.

Про це повідомляє інтернет-видання PMG.ua.

Зазначається, що близько 9:30 год зіткнулися два мікроавтобуси – пасажирський Mercedes Sprinter та вантажний Renault, в одному з них їхало 23 дитини, які прямували на екскурсію до замку "Паланок".

Унаслідок зіткнення деяким дітям знадобилася медична допомога, до того ж забій м’яких тканин отримала 10-річна дівчинка, її доправили у лікарню.

За даними ЗМІ, Mercedes Sprinter рухався з Іршави у бік Мукачева, коли на зустрічну смугу виїхав Renault і спричинив ДТП.

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Теги: аварія, мікроавтобус
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