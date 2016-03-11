На Закарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у аварію

У Мукачеві Закарпатської області на в’їзді у місто вранці, 6 червня, сталася аварія за участю мікроавтобуса з дітьми.Про це повідомляє інтернет-видання PMG.ua.Зазначається, що близько 9:30 год зіткнулися два мікроавтобуси – пасажирський Mercedes Sprinter та вантажний Renault, в одному з них їхало 23 дитини, які прямували на екскурсію до замку "Паланок".Унаслідок зіткнення деяким дітям знадобилася медична допомога, до того ж забій м’яких тканин отримала 10-річна дівчинка, її доправили у лікарню.За даними ЗМІ, Mercedes Sprinter рухався з Іршави у бік Мукачева, коли на зустрічну смугу виїхав Renault і спричинив ДТП.