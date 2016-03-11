На Закарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у аварію
Сьогодні, 14:57
У Мукачеві Закарпатської області на в’їзді у місто вранці, 6 червня, сталася аварія за участю мікроавтобуса з дітьми.
Про це повідомляє інтернет-видання PMG.ua.
Зазначається, що близько 9:30 год зіткнулися два мікроавтобуси – пасажирський Mercedes Sprinter та вантажний Renault, в одному з них їхало 23 дитини, які прямували на екскурсію до замку "Паланок".
Унаслідок зіткнення деяким дітям знадобилася медична допомога, до того ж забій м’яких тканин отримала 10-річна дівчинка, її доправили у лікарню.
За даними ЗМІ, Mercedes Sprinter рухався з Іршави у бік Мукачева, коли на зустрічну смугу виїхав Renault і спричинив ДТП.
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Про це повідомляє інтернет-видання PMG.ua.
Зазначається, що близько 9:30 год зіткнулися два мікроавтобуси – пасажирський Mercedes Sprinter та вантажний Renault, в одному з них їхало 23 дитини, які прямували на екскурсію до замку "Паланок".
Унаслідок зіткнення деяким дітям знадобилася медична допомога, до того ж забій м’яких тканин отримала 10-річна дівчинка, її доправили у лікарню.
За даними ЗМІ, Mercedes Sprinter рухався з Іршави у бік Мукачева, коли на зустрічну смугу виїхав Renault і спричинив ДТП.
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