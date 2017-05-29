Волинянці дали 7,5 років тюрми за вбивство чоловіка





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 1 червня, - пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, 24 липня 2016 року близько 22 години 30 хвилин обвинувачена, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння в приміщенні власної літньої кухні, що по вулиці Прилісковій, 5 в селі Туровичі Турійського району Волинської області, під час сварки з чоловіком, з метою умисного позбавлення життя останнього, правою рукою схопила кухонний ніж та умисно нанесла ним один удар в область грудної клітки зліва, заподіявши тим самим його смерть.



Допитана у судовому засіданні жінка свою вину визнала частково, показавши суду, що вона відпочивала на озері в компанії, де вживала спиртні напої, після чого повернулася додому. В той же час повернувся і її чоловік. В подальшому вона з дитиною на руках сиділа за столом в літній кухні, а ближче до вхідних дверей сидів за тим же столом навпроти сидів її чоловік.



Водночас змахнув зі столу весь посуд, який впав на землю та розбився. Зі слів обвинуваченої, після цього він встав та наніс їй два удари кулаком в голову та відійшов від столу. Коли повернувся до неї лицем, то вона побачила його розлючені очі, злякавшись, що він знову почне її бити і вона з дитиною на руках може впасти на розбите скло, жінка, дотягнувшись до ножа, який лежав на столі, схопила його правою рукою, встала і хотіла таким чином налякати чоловіка, щоб встигнути вибігти з дитиною з кухні.



Однак, як саме нанесла удар, вона не пам'ятає. Пам'ятає лише звук ножа при падінні об цементовану підлогу. Після цього звуку, обвинувачена думала, що чоловік її наздоганяє і почала втікати з кухні. Вибігла з дитиною на вулицю, зайшла за хлів. В подальшому дізналась, що чоловік помер. Визнає свою вину в тому, що взяла в руки ніж, проте вбивати чоловіка не хотіла. До слова, в крові чоловіка виявили етиловий спирт у кількості 2,38 проміле.



Незважаючи на часткове визнання своєї винуватості, її винуватість доводиться усіма зібраними доказами.



Тож суд визнав її винною та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка встромила ніж у груди своєму чоловіку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, отримала покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 1 червня, - пишуть Волинські новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 24 липня 2016 року близько 22 години 30 хвилин обвинувачена, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння в приміщенні власної літньої кухні, що по вулиці Прилісковій, 5 в селі Туровичі Турійського району Волинської області, під час сварки з чоловіком, з метою умисного позбавлення життя останнього, правою рукою схопила кухонний ніж та умисно нанесла ним один удар в область грудної клітки зліва, заподіявши тим самим його смерть.Допитана у судовому засіданні жінка свою вину визнала частково, показавши суду, що вона відпочивала на озері в компанії, де вживала спиртні напої, після чого повернулася додому. В той же час повернувся і її чоловік. В подальшому вона з дитиною на руках сиділа за столом в літній кухні, а ближче до вхідних дверей сидів за тим же столом навпроти сидів її чоловік.Водночас змахнув зі столу весь посуд, який впав на землю та розбився. Зі слів обвинуваченої, після цього він встав та наніс їй два удари кулаком в голову та відійшов від столу. Коли повернувся до неї лицем, то вона побачила його розлючені очі, злякавшись, що він знову почне її бити і вона з дитиною на руках може впасти на розбите скло, жінка, дотягнувшись до ножа, який лежав на столі, схопила його правою рукою, встала і хотіла таким чином налякати чоловіка, щоб встигнути вибігти з дитиною з кухні.Однак, як саме нанесла удар, вона не пам'ятає. Пам'ятає лише звук ножа при падінні об цементовану підлогу. Після цього звуку, обвинувачена думала, що чоловік її наздоганяє і почала втікати з кухні. Вибігла з дитиною на вулицю, зайшла за хлів. В подальшому дізналась, що чоловік помер. Визнає свою вину в тому, що взяла в руки ніж, проте вбивати чоловіка не хотіла. До слова, в крові чоловіка виявили етиловий спирт у кількості 2,38 проміле.Незважаючи на часткове визнання своєї винуватості, її винуватість доводиться усіма зібраними доказами.Тож суд визнав її винною та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

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