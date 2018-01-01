На Волині затримали чоловіків, які крали дуби





Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.



Ввечері понеділка, 5 червня, при спробі зрізати дуб у кв. 36 Цуманського лісництва ДП «Цуманське ЛГ» (Ківерцівський р-н) затримали двоє осіб.



Працівники групи оперативного реагування прямували на звук бензопили. Лісопорушники, помітивши лісову охорону, спробували втікати. Проте чоловіків затримали.



Виявилося, що це жителі селища Цумань.



За фактом склали протокол, а бензопилу вилучили.



Варто зазначити, що лише днями ми повідомляли про те, як державній лісовій охороні ДП «Цуманське ЛГ» вдалося затримати групу дубокрадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Цуманському лісництві затримати двох чоловіків, які зрізали дуби. Вони зізналися, що хотіли продати деревину.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.Ввечері понеділка, 5 червня, при спробі зрізати дуб у кв. 36 Цуманського лісництва ДП «Цуманське ЛГ» (Ківерцівський р-н) затримали двоє осіб.Працівники групи оперативного реагування прямували на звук бензопили. Лісопорушники, помітивши лісову охорону, спробували втікати. Проте чоловіків затримали.Виявилося, що це жителі селища Цумань.За фактом склали протокол, а бензопилу вилучили.Варто зазначити, що лише днями ми повідомляли про те, як державній лісовій охороні ДП «Цуманське ЛГ» вдалося затримати групу дубокрадів.

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