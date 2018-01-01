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На Волині затримали чоловіків, які крали дуби

На Волині затримали чоловіків, які крали дуби
У Цуманському лісництві затримати двох чоловіків, які зрізали дуби. Вони зізналися, що хотіли продати деревину.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Ввечері понеділка, 5 червня, при спробі зрізати дуб у кв. 36 Цуманського лісництва ДП «Цуманське ЛГ» (Ківерцівський р-н) затримали двоє осіб.

Працівники групи оперативного реагування прямували на звук бензопили. Лісопорушники, помітивши лісову охорону, спробували втікати. Проте чоловіків затримали.

Виявилося, що це жителі селища Цумань.

За фактом склали протокол, а бензопилу вилучили.

Варто зазначити, що лише днями ми повідомляли про те, як державній лісовій охороні ДП «Цуманське ЛГ» вдалося затримати групу дубокрадів.

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Теги: деревина, крадіжка, Волинь
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