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На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка загинула від удару струмом

На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка загинула від удару струмом
У селищі Підгородному, що на Дніпропетровщині, шестирічна дівчинка загинула від удару струмом.

Про це повідомили в прес-службі підприємства "ДТЕК Дніпровські електромережі", – пише Сьогодні.

За даними підприємства, дівчинка отримала сильний удар струмом, коли торкнулася металевої частини сходів. Дитину доставили в дніпровську лікарню № 6, де вона невдовзі померла.

За попередніми даними, до трагедії призвела несправна внутрішньобудинкова проводка. Напруга надходила від проводів мереж, що знаходяться в поганому стані, з численними пошкодженнями гофри та ізоляції.

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Теги: смерть, дитина, Дніпро
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