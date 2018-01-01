На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка загинула від удару струмом
Сьогодні, 16:14
У селищі Підгородному, що на Дніпропетровщині, шестирічна дівчинка загинула від удару струмом.
Про це повідомили в прес-службі підприємства "ДТЕК Дніпровські електромережі", – пише Сьогодні.
За даними підприємства, дівчинка отримала сильний удар струмом, коли торкнулася металевої частини сходів. Дитину доставили в дніпровську лікарню № 6, де вона невдовзі померла.
За попередніми даними, до трагедії призвела несправна внутрішньобудинкова проводка. Напруга надходила від проводів мереж, що знаходяться в поганому стані, з численними пошкодженнями гофри та ізоляції.
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Про це повідомили в прес-службі підприємства "ДТЕК Дніпровські електромережі", – пише Сьогодні.
За даними підприємства, дівчинка отримала сильний удар струмом, коли торкнулася металевої частини сходів. Дитину доставили в дніпровську лікарню № 6, де вона невдовзі померла.
За попередніми даними, до трагедії призвела несправна внутрішньобудинкова проводка. Напруга надходила від проводів мереж, що знаходяться в поганому стані, з численними пошкодженнями гофри та ізоляції.
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