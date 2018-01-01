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Волинським шахтарям боргують більше п'яти мільйонів гривень зарплати

Волинським шахтарям боргують більше п'яти мільйонів гривень зарплати
Голова Незалежної профспілки гірників України повідомив, скільки боргує державне підприємство «Волиньвугілля» своїм працівникам.

Про це Михайло Волинець написав на своїй сторінці у Facebook.

«Під час робочих зустрічей на Міжнародній конференції праці у Женеві постійно розповідаю про таке ганебне явище, як невиплата зарплати трудівникам України, що є порушенням Конвенції МОП №95», - йдеться у дописі Волинця.

Він зазначив, що зарплатний борг волинським шахтарям за березень-квітень 2018 становить 5,22 мільйонів гривень.

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Теги: шахтар, Волиньвугілля
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