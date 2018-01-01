Волинським шахтарям боргують більше п'яти мільйонів гривень зарплати





Про це Михайло Волинець написав на своїй сторінці у Facebook.



«Під час робочих зустрічей на Міжнародній конференції праці у Женеві постійно розповідаю про таке ганебне явище, як невиплата зарплати трудівникам України, що є порушенням Конвенції МОП №95», - йдеться у дописі Волинця.



Він зазначив, що зарплатний борг волинським шахтарям за березень-квітень 2018 становить 5,22 мільйонів гривень.

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