У Луцьку відключать воду на двох вулицях





Про це повідомили на у прес-службі КП «Луцькводоканал» у Facebook.



Зазначили, що 7 червня з 10:00 до 16:00 припинять водопостачання в районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.



Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку припинять водопостачання у районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного.Про це повідомили на у прес-службі КП «Луцькводоканал» у Facebook.Зазначили, що 7 червня з 10:00 до 16:00 припинять водопостачання в районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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