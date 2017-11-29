У Луцьку відключать воду на двох вулицях
Сьогодні, 19:47
У Луцьку припинять водопостачання у районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного.
Про це повідомили на у прес-службі КП «Луцькводоканал» у Facebook.
Зазначили, що 7 червня з 10:00 до 16:00 припинять водопостачання в районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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Про це повідомили на у прес-службі КП «Луцькводоканал» у Facebook.
Зазначили, що 7 червня з 10:00 до 16:00 припинять водопостачання в районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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