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У Луцьку відключать воду на двох вулицях

У Луцьку відключать воду на двох вулицях
У Луцьку припинять водопостачання у районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного.

Про це повідомили на у прес-службі КП «Луцькводоканал» у Facebook.

Зазначили, що 7 червня з 10:00 до 16:00 припинять водопостачання в районі вулиць Дорошенка та Сагайдачного у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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Теги: Луцькводоканал, вода, водопостачання, відключення
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