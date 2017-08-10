Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд





Про це розповіла директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністації Оксана Гобод, - інформує



Так, порахувавши середню вартість однієї поїздки у комунальному транспорті, визначили мінімальну суму – 69 гривень. Для людей з інвалідністю її подвоять. Ще 20 відсотків доплатять за проїзд на міжміських маршрутах. Максимально волинські пільговики деяких категорій зможуть отримати 322 гривні.



Відповідне розпорядження голови облдержадміністрації зареєстрували в управлінні юстиції. Тепер рішення – за органами місцевої влади.



Відтак, на Волині 250 тисяч пільговиків, з них - більше 137 тисяч зможуть отримати грошову компенсацію на проїзд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині порахували розмір компенсацій за пільговий проїзд.Про це розповіла директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністації, - інформує Суспільне Волині Так, порахувавши середню вартість однієї поїздки у комунальному транспорті, визначили мінімальну суму – 69 гривень. Для людей з інвалідністю її подвоять. Ще 20 відсотків доплатять за проїзд на міжміських маршрутах. Максимально волинські пільговики деяких категорій зможуть отримати 322 гривні.Відповідне розпорядження голови облдержадміністрації зареєстрували в управлінні юстиції. Тепер рішення – за органами місцевої влади.Відтак, на Волині 250 тисяч пільговиків, з них - більше 137 тисяч зможуть отримати грошову компенсацію на проїзд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію