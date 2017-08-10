вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд

Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
На Волині порахували розмір компенсацій за пільговий проїзд.

Про це розповіла директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністації Оксана Гобод, - інформує Суспільне Волині.

Так, порахувавши середню вартість однієї поїздки у комунальному транспорті, визначили мінімальну суму – 69 гривень. Для людей з інвалідністю її подвоять. Ще 20 відсотків доплатять за проїзд на міжміських маршрутах. Максимально волинські пільговики деяких категорій зможуть отримати 322 гривні.

Відповідне розпорядження голови облдержадміністрації зареєстрували в управлінні юстиції. Тепер рішення – за органами місцевої влади.

Відтак, на Волині 250 тисяч пільговиків, з них - більше 137 тисяч зможуть отримати грошову компенсацію на проїзд.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пільги, монетизація, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік потрапив у реанімацію від опіків рослиною
Сьогодні, 17:24
Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
Сьогодні, 17:00
Інфекційній лікарні в Луцьку куплять апарат для вентиляції легень
Сьогодні, 16:51
ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*
Сьогодні, 16:36
На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка загинула від удару струмом
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни
29 травень, 16:45
Монетизація субсидій: встигнути до 1 вересня Монетизація субсидій: встигнути до 1 вересня
10 серпень, 2017, 11:20
Монетизація субсидій відкладається Монетизація субсидій відкладається
30 червень, 2016, 05:00
Субсидії по-новому: готується монетизація пільг Субсидії по-новому: готується монетизація пільг
27 червень, 2016, 00:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком просять знищити борщівник
05 червень, 21:37
 1
На Волині чоловік потрапив у реанімацію від опіків рослиною
Сьогодні, 17:24
 0
Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
Сьогодні, 17:00
 0
Інфекційній лікарні в Луцьку куплять апарат для вентиляції легень
Сьогодні, 16:51
 0
ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*
Сьогодні, 16:36
 0
Медіа
відео
1/8