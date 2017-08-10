Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
Сьогодні, 17:00
На Волині порахували розмір компенсацій за пільговий проїзд.
Про це розповіла директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністації Оксана Гобод, - інформує Суспільне Волині.
Так, порахувавши середню вартість однієї поїздки у комунальному транспорті, визначили мінімальну суму – 69 гривень. Для людей з інвалідністю її подвоять. Ще 20 відсотків доплатять за проїзд на міжміських маршрутах. Максимально волинські пільговики деяких категорій зможуть отримати 322 гривні.
Відповідне розпорядження голови облдержадміністрації зареєстрували в управлінні юстиції. Тепер рішення – за органами місцевої влади.
Відтак, на Волині 250 тисяч пільговиків, з них - більше 137 тисяч зможуть отримати грошову компенсацію на проїзд.
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Про це розповіла директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністації Оксана Гобод, - інформує Суспільне Волині.
Так, порахувавши середню вартість однієї поїздки у комунальному транспорті, визначили мінімальну суму – 69 гривень. Для людей з інвалідністю її подвоять. Ще 20 відсотків доплатять за проїзд на міжміських маршрутах. Максимально волинські пільговики деяких категорій зможуть отримати 322 гривні.
Відповідне розпорядження голови облдержадміністрації зареєстрували в управлінні юстиції. Тепер рішення – за органами місцевої влади.
Відтак, на Волині 250 тисяч пільговиків, з них - більше 137 тисяч зможуть отримати грошову компенсацію на проїзд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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