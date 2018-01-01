Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 червня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +21…+23. Вітер східний, південний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +21…+23. Вітер східний, південний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині створять ще один ЦНАП
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відключать воду на двох вулицях
Сьогодні, 19:47
У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня
Сьогодні, 19:00