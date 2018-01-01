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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 червня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +21…+23. Вітер східний, південний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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