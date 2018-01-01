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Лучанка розповіла, що відчуває до холостяка після розставання

Лучанка розповіла, що відчуває до холостяка після розставання
Лучанка Іванна Гончарук поділилася, що відчуває до учасника шоу «Холостяк» Рождена Анусі після розставання.

Про це йдеться в матеріалі Viva.

Нагадаємо, учасник шоу «Холостяк» Роджен Анусі шкодує, що обрав лучанку Іванну Гончарук у фіналі проекту.

Після завершення шоу Рожден та Іванна не змогли зберегти стосунки.

«Теплі, добрі, приємні почуття. У мене немає ніякої злості. Поки ми не бачилися, я стільки пережила емоцій до нього: нерозуміння, образу, тугу», - зізналася Іванна Гончарук.

За словами лучанки, нині у них з Рожденом «хороші теплі стосунки».

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Теги: холостяк, Іванна Гончарук, Рожден Анусі
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