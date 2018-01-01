Лучанка розповіла, що відчуває до холостяка після розставання
Сьогодні, 17:34
Лучанка Іванна Гончарук поділилася, що відчуває до учасника шоу «Холостяк» Рождена Анусі після розставання.
Про це йдеться в матеріалі Viva.
Нагадаємо, учасник шоу «Холостяк» Роджен Анусі шкодує, що обрав лучанку Іванну Гончарук у фіналі проекту.
Після завершення шоу Рожден та Іванна не змогли зберегти стосунки.
«Теплі, добрі, приємні почуття. У мене немає ніякої злості. Поки ми не бачилися, я стільки пережила емоцій до нього: нерозуміння, образу, тугу», - зізналася Іванна Гончарук.
За словами лучанки, нині у них з Рожденом «хороші теплі стосунки».
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Про це йдеться в матеріалі Viva.
Нагадаємо, учасник шоу «Холостяк» Роджен Анусі шкодує, що обрав лучанку Іванну Гончарук у фіналі проекту.
Після завершення шоу Рожден та Іванна не змогли зберегти стосунки.
«Теплі, добрі, приємні почуття. У мене немає ніякої злості. Поки ми не бачилися, я стільки пережила емоцій до нього: нерозуміння, образу, тугу», - зізналася Іванна Гончарук.
За словами лучанки, нині у них з Рожденом «хороші теплі стосунки».
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