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Екологи та волонтери розчистили річку на Волині

Екологи та волонтери розчистили річку на Волині
Річка Путилівка, що на Волині протікає територією Ківерцівського району, є важливою для розвитку екологічного водного туризму. Водночас, сплавлятися по ній складно через повалені та притоплені дерева.

Про це повідомляє Громадське Волинь.

Щоб виправити цю ситуацію працівники НПП «Цуманська пуща» і волонтери частково розчистили береги, русло Путилівки від захаращення та протестували водний туристичний маршрут по цій річці, який знаходиться на стадії розробки.

«Ми хочемо підготувати русло річки для водного маршруту на байдарках. Путилівка впадає в Горинь, тому цікаво стартувати з Цумані, щоб потім сплавлятися по Горині до Базальтових стовпів. Проте, щоб ця ідея втілилася в реальність потрібно провести усі підготовчі роботи. Зокрема, суттєвою перепоною для проведення сплавів є декілька великих перешкод-захаращень в ділянці між селищем Цумань та селом Мочулки, які потрібно систематично розчищати», – зазначив начальник відділу еколого-освітньої та рекреаційної роботи Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Павло Савчук.



В рамках цієї ініціативи працівники НПП «Цуманська пуща», волонтери з Луцька та представники цуманської громади (близько 20 осіб) збирали сміття, вивільняли русло від перешкод, проводили моніторинг глибин річища та аналізували особливості маршруту. В результаті проробленої роботи стало зрозуміло, що потрібно ще більше людей та зусиль, аби повністю розчистити річку, тому подібні заходи будуть відбуватися повторно.

Водночас, особливе занепокоєння в учасників заходу викликала загальна забрудненість річки людським сміттям: пластиковими пляшками, пінопластом.



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Теги: річка, Волинь
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