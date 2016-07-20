Археологи знайшли на Волині залишки жител, яким 3 тисячі років





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Роботи виконувалися на замовлення ГПУ «Львівгазвидобування» в межах Локачинського газового родовища.



На пам‘ятці Марковичі-І досліджено 14 археологічних об‘єктів – решток давніх житлових та господарських споруд. Більшість датовані раннім періодом доби бронзи (перша половина ІІ тис. до н.е.). Матеріали саме цього періоду були зафіксовані під час розвідок 2016 року.



«Приємною несподіванкою стало виявлення споруди, у якій знайшли рештки декількох тварин, у тому числі молодого оленя або косулі. Ми також натрапили на окремі знахідки римського часу. Однак, найбільше зацікавлення викликала бронзова накладка у вигляді стилізованого зображення лева, попередньо датована VІ-VІІ століттям», – розповів керівник експедиції Олександр Сілаєв.



Під час дослідження на багатошаровому поселенні Роговичі-І виявлено 12 археологічних об‘єктів, переважно господарських та виробничих споруд з матеріалами доби бронзи (ІІ тис. до н.е.), ранньозалізного віку (VІІІ-VІ ст. до н.е.) та княжої доби (ХІ-ХІІІ ст.). Разом з численними фрагментами посуду знайдено цікаві вироби з кістки та кременю. В закладеному розкопі також були і рештки людського поховання, на жаль, порушеного ще в давні часи.



Дослідження проведені на пам‘ятці Роговичі-ІІ охопили незначну площу у долині річки Луги. Роботи довелось проводити за умов постійного відкачування води. Окрім решток хутірської забудови початку ХХ ст. віднайшли рештки давньої споруди, ймовірно, періоду кінця доби бронзи – ранньозалізного часу. У культурному шарі зафіксували артефакти бронзового та ранньозалізного віку (ІІ-І тис. до н.е.), ранньослов’янського часу та княжої доби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трьох пам‘ятках археології в околицях сіл Марковичі та Раговичі Локачинського району завершили рятівні розкопки волинська археологічна експедиція.Про це пише Волинська правда Роботи виконувалися на замовлення ГПУ «Львівгазвидобування» в межах Локачинського газового родовища.На пам‘ятці Марковичі-І досліджено 14 археологічних об‘єктів – решток давніх житлових та господарських споруд. Більшість датовані раннім періодом доби бронзи (перша половина ІІ тис. до н.е.). Матеріали саме цього періоду були зафіксовані під час розвідок 2016 року.«Приємною несподіванкою стало виявлення споруди, у якій знайшли рештки декількох тварин, у тому числі молодого оленя або косулі. Ми також натрапили на окремі знахідки римського часу. Однак, найбільше зацікавлення викликала бронзова накладка у вигляді стилізованого зображення лева, попередньо датована VІ-VІІ століттям», – розповів керівник експедиціїПід час дослідження на багатошаровому поселенні Роговичі-І виявлено 12 археологічних об‘єктів, переважно господарських та виробничих споруд з матеріалами доби бронзи (ІІ тис. до н.е.), ранньозалізного віку (VІІІ-VІ ст. до н.е.) та княжої доби (ХІ-ХІІІ ст.). Разом з численними фрагментами посуду знайдено цікаві вироби з кістки та кременю. В закладеному розкопі також були і рештки людського поховання, на жаль, порушеного ще в давні часи.Дослідження проведені на пам‘ятці Роговичі-ІІ охопили незначну площу у долині річки Луги. Роботи довелось проводити за умов постійного відкачування води. Окрім решток хутірської забудови початку ХХ ст. віднайшли рештки давньої споруди, ймовірно, періоду кінця доби бронзи – ранньозалізного часу. У культурному шарі зафіксували артефакти бронзового та ранньозалізного віку (ІІ-І тис. до н.е.), ранньослов’янського часу та княжої доби.

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