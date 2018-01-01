У «Волинь» можуть перейти Михалик і Сімінін
Сьогодні, 22:02
Волинь має намір підписати екс-захисника «Динамо» Тараса Михалика та колишнього захисника «Вереса» Сергія Сімініна.
Про це повідомляє Футбол 24.
«Волинь» розпочала переговори з 34-річним Михаликом. Контракт Тараса з московським «Локомотивом» закінчується в кінці червня.
Також за інформацією видання, колишній гравець «Вереса» Сергій Сімінін може повернутись у луцький клуб, за який він виступав у 2009 – 2014 роках.
Нагадаємо, що на початку червня «Волинь» змінила тренерську команду, запросивши замість Віктора Богатиря Андрія Тлумака.
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Про це повідомляє Футбол 24.
«Волинь» розпочала переговори з 34-річним Михаликом. Контракт Тараса з московським «Локомотивом» закінчується в кінці червня.
Також за інформацією видання, колишній гравець «Вереса» Сергій Сімінін може повернутись у луцький клуб, за який він виступав у 2009 – 2014 роках.
Нагадаємо, що на початку червня «Волинь» змінила тренерську команду, запросивши замість Віктора Богатиря Андрія Тлумака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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