У «Волинь» можуть перейти Михалик і Сімінін

Тараса Михалика та колишнього захисника «Вереса» Сергія Сімініна.



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«Волинь» розпочала переговори з 34-річним Михаликом. Контракт Тараса з московським «Локомотивом» закінчується в кінці червня.



Також за інформацією видання, колишній гравець «Вереса» Сергій Сімінін може повернутись у луцький клуб, за який він виступав у 2009 – 2014 роках.



Нагадаємо, що на початку червня «Волинь» змінила тренерську команду, запросивши замість Віктора Богатиря Андрія Тлумака.



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