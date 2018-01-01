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У «Волинь» можуть перейти Михалик і Сімінін

У «Волинь» можуть перейти Михалик і Сімінін
Волинь має намір підписати екс-захисника «Динамо» Тараса Михалика та колишнього захисника «Вереса» Сергія Сімініна.

Про це повідомляє Футбол 24.

«Волинь» розпочала переговори з 34-річним Михаликом. Контракт Тараса з московським «Локомотивом» закінчується в кінці червня.

Також за інформацією видання, колишній гравець «Вереса» Сергій Сімінін може повернутись у луцький клуб, за який він виступав у 2009 – 2014 роках.

Нагадаємо, що на початку червня «Волинь» змінила тренерську команду, запросивши замість Віктора Богатиря Андрія Тлумака.

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Теги: футбол, Волинь
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