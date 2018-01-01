Волинський артист отримав престижну міжнародну нагороду

Товію Рівцю вручили міжнародну нагороду.



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З цією метою до Луцька завітав всесвітньо відомий скрипаль, професор Міхаель Стріхарж з Німеччини, який є президентом однойменного фонду. Ця організація славна не лише проектами для підтримки музикантів, але й проведенням різноманітних творчих заходів. Саме у рамках Фестивалю Фонду, Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла став місцем, де звучали найкращі зразки класичної музики.



Творчий вечір розпочався із виконання оркестром «Кантабіле» творів Антоніо Вівальді. Після цього прозвучала «Токката і фуга ре мінор» геніального Йоганна Себастьяна Баха. І символічно, що коли стихли оплески, професор Стріхарж відзначаючи музичні таланти Товія Рівця, нагородив його диригентським жезлом імені великого німецького композитора.







Після урочистої миті слово взяв директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко. Він у свою чергу подякував професору Стріхаржу за візит та можливість приймати Фестиваль у Луцьку. А за тим, вручив пану професору диплом почесного президента «Кантабіле».



У костелі знову зазвучала безсмертна класика. Рівець впевнено керував виконавцями, спрямовуючи музику у єдине річище. І допомагав йому у цьому подарований жезл.





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