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Волинський артист отримав престижну міжнародну нагороду

Волинський артист отримав престижну міжнародну нагороду
Художньому керівнику камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, народному артисту України Товію Рівцю вручили міжнародну нагороду.

Про це пише Волинь-нова.

З цією метою до Луцька завітав всесвітньо відомий скрипаль, професор Міхаель Стріхарж з Німеччини, який є президентом однойменного фонду. Ця організація славна не лише проектами для підтримки музикантів, але й проведенням різноманітних творчих заходів. Саме у рамках Фестивалю Фонду, Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла став місцем, де звучали найкращі зразки класичної музики.

Творчий вечір розпочався із виконання оркестром «Кантабіле» творів Антоніо Вівальді. Після цього прозвучала «Токката і фуга ре мінор» геніального Йоганна Себастьяна Баха. І символічно, що коли стихли оплески, професор Стріхарж відзначаючи музичні таланти Товія Рівця, нагородив його диригентським жезлом імені великого німецького композитора.



Після урочистої миті слово взяв директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко. Він у свою чергу подякував професору Стріхаржу за візит та можливість приймати Фестиваль у Луцьку. А за тим, вручив пану професору диплом почесного президента «Кантабіле».

У костелі знову зазвучала безсмертна класика. Рівець впевнено керував виконавцями, спрямовуючи музику у єдине річище. І допомагав йому у цьому подарований жезл.


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Теги: нагорода, музика
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