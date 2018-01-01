«Голова зашита, як на свині», - волиняни підозрюють лікарів у смерті сина

Сергія Осуховського, який після перебування в комі у лікувальному закладі міста Буча на Київщині помер у столиці, вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця.



Про це пише Юлія Ховайло на шпальтах видання



Нагадаємо, 18-річний Сергій Осуховський, який навчався в місті Ірпінь, після побиття помер у київському госпіталі вранці 24 травня. Перед цим хлопця лікували в поліклініці Бучі, медиків якої батьки і підозрюють в смерті сина.



Подружжя Осуховських переконані, що їхньому сину медики не надали належної допомоги, адже Сергій, потрапивши в лікарню, ще був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію: звідки він і де навчається тощо.



Юнак із травмою голови потрапив у травматологічне відділення. Перебуваючи в лікарняній палаті, він усе пам’ятав. Як сталося, що Сергій впав в кому, у той час батькам не було кому пояснити.



«Лікарі від нас тупо втікали, спілкуватися вони не хотіли зовсім. Бігли то на операцію, то на обхід. Нам вони говорили, що зробили трепанацію. Можливо, не сподівалися, що він так довго протягне», – припускає батько Сергія Ігор Осуховський.



Батьки почали шукати інший заклад, в якому медики дали б згоду на проведення хірургічних втручань, адже в міській поліклініці, що знаходиться в місті Буча, не було ані потрібного обладнання, ані спеціалістів. У пошуках минув майже тиждень, «важкого» пацієнта погодилися прийняти у військовому госпіталі на Печерській в Києві.



«Відомий на всю країну нейрохірург нам сказав, що за все своє життя такого не бачив і що від удару син міг впасти в кому або померти відразу, а не через 4-5 годин. Нам відомо, що в лікарню він потрапив біля 4:30. В реанімацію його привезли між 9-ою та 10-ою, лице було синє – почали рятувати. Чому не повідомили батькам чи вихователям раніше? Сказали, що зробили трепанацію – це б’ється в голову дві дірочки. Але ж у них нема належних апаратів!» – розповідає Олена Осуховська.



Коли батькам віддали хлопця, голова в нього була перемотана. Пізніше дізналися, що в Сергія повністю пробитий череп, був крововилив, а забоїв і гематом натомість не виявили.



«Коли ми його забирали з моргу, голова була зашита, як на свині, такими нитками з двох боків… Я думала, що це, може, в морзі йому таке зробили, але там сказали, що то не їхнє. Нейрохірург, який намагався врятувати Сергія, просив нас не залишати цього так і провести слідство», – говорить мама хлопця.



Коли батьки Сергія прибули в Бучу і побачили сина, відразу поїхали у відділення поліції. Вони знали, що головною причиною смерті є жорстоке побиття. Але коли правоохоронці показали відео сутички, яка була у барі, Осуховські розгубилися. Вони вважають: рано говорити про те, що хлопець помер від ударів у закладі чи поза його межами.



«Ми можемо тільки здогадуватися, якою була насправді причина. Не важко зрозуміти, що не все там так чисто… В поліції повідомили, що слідство може затягнутися на півроку. Коли ми виходили, слідчий сказав, що не знає чи доведе діло до кінця», – розповідає Ігор Осуховський.



Сергій Осуховський навчався на державній формі Університету державної фіскальної служби в Ірпені, мав непогані досягнення в навчанні, керував студентською профспілкою. Всі знали його як спокійного старанного юнака, знайомі довго не вірили в смерть хлопця.



Правоохоронці вже розслідують справу, але батьки вважають, що слідство можуть затягнути зумисне, щоб винні у смерті їх дитини розминулись із лавою підсудних.



«Ми хочемо справедливості. Якщо дійсно ці лікарі винуваті, то мусять бути покарані, щоб не загубили й інших людей», – каже Олена Осуховська.

Подружжя з Іванич прагне добитися правди, адже завтра на їх місці може бути будь-хто інший.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки іваничівця, який після перебування в комі у лікувальному закладі міста Буча на Київщині помер у столиці, вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця.Про це пишена шпальтах видання Буг Нагадаємо, 18-річний Сергій Осуховський, який навчався в місті Ірпінь,вранці 24 травня. Перед цим хлопця лікували в поліклініці Бучі, медиків якої батьки і підозрюють в смерті сина.Подружжя Осуховських переконані, що їхньому сину медики не надали належної допомоги, адже Сергій, потрапивши в лікарню, ще був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію: звідки він і де навчається тощо.Юнак із травмою голови потрапив у травматологічне відділення. Перебуваючи в лікарняній палаті, він усе пам’ятав. Як сталося, що Сергій впав в кому, у той час батькам не було кому пояснити.«Лікарі від нас тупо втікали, спілкуватися вони не хотіли зовсім. Бігли то на операцію, то на обхід. Нам вони говорили, що зробили трепанацію. Можливо, не сподівалися, що він так довго протягне», – припускає батько СергіяБатьки почали шукати інший заклад, в якому медики дали б згоду на проведення хірургічних втручань, адже в міській поліклініці, що знаходиться в місті Буча, не було ані потрібного обладнання, ані спеціалістів. У пошуках минув майже тиждень, «важкого» пацієнта погодилися прийняти у військовому госпіталі на Печерській в Києві.«Відомий на всю країну нейрохірург нам сказав, що за все своє життя такого не бачив і що від удару син міг впасти в кому або померти відразу, а не через 4-5 годин. Нам відомо, що в лікарню він потрапив біля 4:30. В реанімацію його привезли між 9-ою та 10-ою, лице було синє – почали рятувати. Чому не повідомили батькам чи вихователям раніше? Сказали, що зробили трепанацію – це б’ється в голову дві дірочки. Але ж у них нема належних апаратів!» – розповідаєКоли батькам віддали хлопця, голова в нього була перемотана. Пізніше дізналися, що в Сергія повністю пробитий череп, був крововилив, а забоїв і гематом натомість не виявили.«Коли ми його забирали з моргу, голова була зашита, як на свині, такими нитками з двох боків… Я думала, що це, може, в морзі йому таке зробили, але там сказали, що то не їхнє. Нейрохірург, який намагався врятувати Сергія, просив нас не залишати цього так і провести слідство», – говорить мама хлопця.Коли батьки Сергія прибули в Бучу і побачили сина, відразу поїхали у відділення поліції. Вони знали, що головною причиною смерті є жорстоке побиття. Але коли правоохоронці показали відео сутички, яка була у барі, Осуховські розгубилися. Вони вважають: рано говорити про те, що хлопець помер від ударів у закладі чи поза його межами.«Ми можемо тільки здогадуватися, якою була насправді причина. Не важко зрозуміти, що не все там так чисто… В поліції повідомили, що слідство може затягнутися на півроку. Коли ми виходили, слідчий сказав, що не знає чи доведе діло до кінця», – розповідає Ігор Осуховський.Сергій Осуховський навчався на державній формі Університету державної фіскальної служби в Ірпені, мав непогані досягнення в навчанні, керував студентською профспілкою. Всі знали його як спокійного старанного юнака, знайомі довго не вірили в смерть хлопця.Правоохоронці вже розслідують справу, але батьки вважають, що слідство можуть затягнути зумисне, щоб винні у смерті їх дитини розминулись із лавою підсудних.«Ми хочемо справедливості. Якщо дійсно ці лікарі винуваті, то мусять бути покарані, щоб не загубили й інших людей», – каже Олена Осуховська.Подружжя з Іванич прагне добитися правди, адже завтра на їх місці може бути будь-хто інший.

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