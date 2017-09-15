Декілька багатоповерхівок у Луцьку відключили від газу
Сьогодні, 23:35
У Луцьку кілька будинків на вулиці Набережній залишились без газу через ремонтні роботи.
Про це пише Волинь24.
Місцеві кажуть, газ обіцяли вимкнути з 10.00 до 17.00 сьогодні, 6 червня, однак станом на 20:00 газопостачання не відновили.
Газ вимкнули у будинках №2, 8 та 10. А ремонт проводять у будинку 4а.
Мешканка будинку №2 Інна Ковальчук каже, газ їм обіцяють повернути, якщо мешканці усіх квартир на стояку пустять до себе ремонтників.
«Але це неможливо. Хтось тут взагалі не живе, інших вдома нема. Вони ж не питали, чи є тут всі вдома, коли виключали газ», - обурюється жінка.
Мешканці нарікають - без газу не можуть ні помитися, ні їсти приготувати, а в багатьох - маленькі діти.
Начальник аварійно-газової служби «Волиньгазу» Валентин Киричук пояснює, що газ можна увімкнути лише після того, як вдасться потрапити в усі квартири на стояку. Увімкнути газ в окремих квартирах неможливо.
На підприємстві запевняють, що працюють над відновленням газопостачання. Однак, коли це буде, не беруться прогнозувати.
Мешканці будинку на Набережній, 2 викликали поліцію, аби зафіксувати порушення.
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Про це пише Волинь24.
Місцеві кажуть, газ обіцяли вимкнути з 10.00 до 17.00 сьогодні, 6 червня, однак станом на 20:00 газопостачання не відновили.
Газ вимкнули у будинках №2, 8 та 10. А ремонт проводять у будинку 4а.
Мешканка будинку №2 Інна Ковальчук каже, газ їм обіцяють повернути, якщо мешканці усіх квартир на стояку пустять до себе ремонтників.
«Але це неможливо. Хтось тут взагалі не живе, інших вдома нема. Вони ж не питали, чи є тут всі вдома, коли виключали газ», - обурюється жінка.
Мешканці нарікають - без газу не можуть ні помитися, ні їсти приготувати, а в багатьох - маленькі діти.
Начальник аварійно-газової служби «Волиньгазу» Валентин Киричук пояснює, що газ можна увімкнути лише після того, як вдасться потрапити в усі квартири на стояку. Увімкнути газ в окремих квартирах неможливо.
На підприємстві запевняють, що працюють над відновленням газопостачання. Однак, коли це буде, не беруться прогнозувати.
Мешканці будинку на Набережній, 2 викликали поліцію, аби зафіксувати порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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