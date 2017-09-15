Декілька багатоповерхівок у Луцьку відключили від газу





Про це пише



Місцеві кажуть, газ обіцяли вимкнути з 10.00 до 17.00 сьогодні, 6 червня, однак станом на 20:00 газопостачання не відновили.



Газ вимкнули у будинках №2, 8 та 10. А ремонт проводять у будинку 4а.



Мешканка будинку №2 Інна Ковальчук каже, газ їм обіцяють повернути, якщо мешканці усіх квартир на стояку пустять до себе ремонтників.



«Але це неможливо. Хтось тут взагалі не живе, інших вдома нема. Вони ж не питали, чи є тут всі вдома, коли виключали газ», - обурюється жінка.



Мешканці нарікають - без газу не можуть ні помитися, ні їсти приготувати, а в багатьох - маленькі діти.



Начальник аварійно-газової служби «Волиньгазу» Валентин Киричук пояснює, що газ можна увімкнути лише після того, як вдасться потрапити в усі квартири на стояку. Увімкнути газ в окремих квартирах неможливо.



На підприємстві запевняють, що працюють над відновленням газопостачання. Однак, коли це буде, не беруться прогнозувати.



Мешканці будинку на Набережній, 2 викликали поліцію, аби зафіксувати порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку кілька будинків на вулиці Набережній залишились без газу через ремонтні роботи.Про це пише Волинь24 Місцеві кажуть, газ обіцяли вимкнути з 10.00 до 17.00 сьогодні, 6 червня, однак станом на 20:00 газопостачання не відновили.Газ вимкнули у будинках №2, 8 та 10. А ремонт проводять у будинку 4а.Мешканка будинку №2каже, газ їм обіцяють повернути, якщо мешканці усіх квартир на стояку пустять до себе ремонтників.«Але це неможливо. Хтось тут взагалі не живе, інших вдома нема. Вони ж не питали, чи є тут всі вдома, коли виключали газ», - обурюється жінка.Мешканці нарікають - без газу не можуть ні помитися, ні їсти приготувати, а в багатьох - маленькі діти.Начальник аварійно-газової служби «Волиньгазу»пояснює, що газ можна увімкнути лише після того, як вдасться потрапити в усі квартири на стояку. Увімкнути газ в окремих квартирах неможливо.На підприємстві запевняють, що працюють над відновленням газопостачання. Однак, коли це буде, не беруться прогнозувати.Мешканці будинку на Набережній, 2 викликали поліцію, аби зафіксувати порушення.

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