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Декілька багатоповерхівок у Луцьку відключили від газу

Декілька багатоповерхівок у Луцьку відключили від газу
У Луцьку кілька будинків на вулиці Набережній залишились без газу через ремонтні роботи.

Про це пише Волинь24.

Місцеві кажуть, газ обіцяли вимкнути з 10.00 до 17.00 сьогодні, 6 червня, однак станом на 20:00 газопостачання не відновили.

Газ вимкнули у будинках №2, 8 та 10. А ремонт проводять у будинку 4а.

Мешканка будинку №2 Інна Ковальчук каже, газ їм обіцяють повернути, якщо мешканці усіх квартир на стояку пустять до себе ремонтників.

«Але це неможливо. Хтось тут взагалі не живе, інших вдома нема. Вони ж не питали, чи є тут всі вдома, коли виключали газ», - обурюється жінка.

Мешканці нарікають - без газу не можуть ні помитися, ні їсти приготувати, а в багатьох - маленькі діти.

Начальник аварійно-газової служби «Волиньгазу» Валентин Киричук пояснює, що газ можна увімкнути лише після того, як вдасться потрапити в усі квартири на стояку. Увімкнути газ в окремих квартирах неможливо.

На підприємстві запевняють, що працюють над відновленням газопостачання. Однак, коли це буде, не беруться прогнозувати.

Мешканці будинку на Набережній, 2 викликали поліцію, аби зафіксувати порушення.


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Теги: газ, Луцьк
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