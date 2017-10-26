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Волиняни можуть купити менше свинини, аніж торік

Волиняни можуть купити менше свинини, аніж торік
Упродовж року кількість свинини, яку волиняни можуть купити на середню зарплатню, знизилася на 15 кілограмів.

Про це у Facebook написав депутат Київської облради Олексій Дорошенко.

«У чому тільки в світі не вимірюють купівельну спроможність: у БігМаках, у пиві, у побаченнях. Ми ж вирішили порахувати в продуктах, які користуються найбільшою популярністю серед українців. І для початку взяли свинину», - зазначив він.

За останній рік, з квітня 2017 по квітень 2018 року, на середню заробітну плату можна купити свинини в середньому в Україні на 9 кілограмів менше. Падіння купівельної спроможності складає 11%.

При цьому лише дві області можуть пишатися збільшенням споживання свинини – це Дніпропетровська та Донецька області. Мешканці цих регіонів цьогоріч можуть дозволити собі на 5 кілограмів цього м'яса більше, ніж минулого року.

А найбільше падіння споживання сталося в столиці, Київській та Волинській областях.

«У них купівельна спроможність скоротилася одразу на 15кг свинини. Волинь є антилідером і у відносному вимірі. Тут купівельна спроможність впала на рекордні 20%», - зазначив Дорошенко.

Волиняни можуть купити менше свинини, аніж торік
Волиняни можуть купити менше свинини, аніж торік
Волиняни можуть купити менше свинини, аніж торік

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Теги: свинина, ціни, Волинь
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