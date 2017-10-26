Волиняни можуть купити менше свинини, аніж торік
Сьогодні, 07:03
Упродовж року кількість свинини, яку волиняни можуть купити на середню зарплатню, знизилася на 15 кілограмів.
Про це у Facebook написав депутат Київської облради Олексій Дорошенко.
«У чому тільки в світі не вимірюють купівельну спроможність: у БігМаках, у пиві, у побаченнях. Ми ж вирішили порахувати в продуктах, які користуються найбільшою популярністю серед українців. І для початку взяли свинину», - зазначив він.
За останній рік, з квітня 2017 по квітень 2018 року, на середню заробітну плату можна купити свинини в середньому в Україні на 9 кілограмів менше. Падіння купівельної спроможності складає 11%.
При цьому лише дві області можуть пишатися збільшенням споживання свинини – це Дніпропетровська та Донецька області. Мешканці цих регіонів цьогоріч можуть дозволити собі на 5 кілограмів цього м'яса більше, ніж минулого року.
А найбільше падіння споживання сталося в столиці, Київській та Волинській областях.
«У них купівельна спроможність скоротилася одразу на 15кг свинини. Волинь є антилідером і у відносному вимірі. Тут купівельна спроможність впала на рекордні 20%», - зазначив Дорошенко.
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Про це у Facebook написав депутат Київської облради Олексій Дорошенко.
«У чому тільки в світі не вимірюють купівельну спроможність: у БігМаках, у пиві, у побаченнях. Ми ж вирішили порахувати в продуктах, які користуються найбільшою популярністю серед українців. І для початку взяли свинину», - зазначив він.
За останній рік, з квітня 2017 по квітень 2018 року, на середню заробітну плату можна купити свинини в середньому в Україні на 9 кілограмів менше. Падіння купівельної спроможності складає 11%.
При цьому лише дві області можуть пишатися збільшенням споживання свинини – це Дніпропетровська та Донецька області. Мешканці цих регіонів цьогоріч можуть дозволити собі на 5 кілограмів цього м'яса більше, ніж минулого року.
А найбільше падіння споживання сталося в столиці, Київській та Волинській областях.
«У них купівельна спроможність скоротилася одразу на 15кг свинини. Волинь є антилідером і у відносному вимірі. Тут купівельна спроможність впала на рекордні 20%», - зазначив Дорошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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