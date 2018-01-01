Невигадані історії ув’язнених людей: виставка в Луцьку





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Автор текстів Вадим Петрасюк каже, що розкрити героїв історій було складно. Інколи «кліщами» доводилося тягнути з них по слову. Проте були і такі, які без проблем розказували свою розповідь.



Пробація – це новий термін в українському законодавстві. У широкому розумінні – це відповідальність особи за скоєний злочин без позбавлення волі, адже не кожен, кого суд визнав винним, становить небезпеку для суспільства.



Організатор виставки канадійка Танія Санфорд каже, що найбільше в Україні її вразили історії неповнолітніх.



Такі історії демонструють, що, попри все, людині варто давати шанс на виправлення та можливість змінити своє життя на краще. Адже основна мета виставки привернути увагу громади до переваг служби пробації, забезпечити розуміння, що відбування покарання в громаді сприяє більш швидкій реабілітації правопорушників та зменшує ризик скоєння нових злочинів, аніж ув’язнення, яке ізолює людину від суспільства, ідеться у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на виставці «Пробація. Можливості для змін» представили невигадані історії ув’язнених людей, які отримали шанс на виправлення.Про це повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Автор текстівкаже, що розкрити героїв історій було складно. Інколи «кліщами» доводилося тягнути з них по слову. Проте були і такі, які без проблем розказували свою розповідь.Пробація – це новий термін в українському законодавстві. У широкому розумінні – це відповідальність особи за скоєний злочин без позбавлення волі, адже не кожен, кого суд визнав винним, становить небезпеку для суспільства.Організатор виставки канадійкакаже, що найбільше в Україні її вразили історії неповнолітніх.Такі історії демонструють, що, попри все, людині варто давати шанс на виправлення та можливість змінити своє життя на краще. Адже основна мета виставки привернути увагу громади до переваг служби пробації, забезпечити розуміння, що відбування покарання в громаді сприяє більш швидкій реабілітації правопорушників та зменшує ризик скоєння нових злочинів, аніж ув’язнення, яке ізолює людину від суспільства, ідеться у сюжеті.

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