Померла Кіра Муратова
Сьогодні, 00:51
У віці 83 років 6 червня померла відомий український режисер Кіра Муратова.
Про це повідомив її чоловік Євген Голубенко, - передає ТСН.
Також про смерть Муратової повідомив журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.
«Пішла Кіра... з нею ціла епоха... Пам'ятаю, як ще студентом ВДІКу плакав на «Довгих проводах»... Якісь чорні дні настали, кругом смерть... смерть...» - написав Мінзянов у Facebook.
Кірі Муратовій було 83 роки. Про причини її смерті не повідомляється.
Кіра Муратова народилася 1934 року, жила і працювала в Одесі. Як режисер дебютувала 1962 року, а її першими самостійними роботами стали фільми «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» (1971). Через цензуру з боку радянської влади другий фільм вийшов на екрани лише 1987 року.
У 1990 році картина Кірова «Астеничний синдром» отримала гран-прі Берлінського кінофестивалю. Останньою її роботою став фільм «Вічне повернення. Кастинг» (2012). Після цього Кірова заявила про відхід з кінематографа.
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Про це повідомив її чоловік Євген Голубенко, - передає ТСН.
Також про смерть Муратової повідомив журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.
«Пішла Кіра... з нею ціла епоха... Пам'ятаю, як ще студентом ВДІКу плакав на «Довгих проводах»... Якісь чорні дні настали, кругом смерть... смерть...» - написав Мінзянов у Facebook.
Кірі Муратовій було 83 роки. Про причини її смерті не повідомляється.
Кіра Муратова народилася 1934 року, жила і працювала в Одесі. Як режисер дебютувала 1962 року, а її першими самостійними роботами стали фільми «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» (1971). Через цензуру з боку радянської влади другий фільм вийшов на екрани лише 1987 року.
У 1990 році картина Кірова «Астеничний синдром» отримала гран-прі Берлінського кінофестивалю. Останньою її роботою став фільм «Вічне повернення. Кастинг» (2012). Після цього Кірова заявила про відхід з кінематографа.
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