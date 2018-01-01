Померла Кіра Муратова

Кіра Муратова.



Про це повідомив її чоловік Євген Голубенко, - передає



Також про смерть Муратової повідомив журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.



«Пішла Кіра... з нею ціла епоха... Пам'ятаю, як ще студентом ВДІКу плакав на «Довгих проводах»... Якісь чорні дні настали, кругом смерть... смерть...» - написав Мінзянов у Facebook.



Кірі Муратовій було 83 роки. Про причини її смерті не повідомляється.



Кіра Муратова народилася 1934 року, жила і працювала в Одесі. Як режисер дебютувала 1962 року, а її першими самостійними роботами стали фільми «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» (1971). Через цензуру з боку радянської влади другий фільм вийшов на екрани лише 1987 року.



У 1990 році картина Кірова «Астеничний синдром» отримала гран-прі Берлінського кінофестивалю. Останньою її роботою став фільм «Вічне повернення. Кастинг» (2012). Після цього Кірова заявила про відхід з кінематографа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 83 років 6 червня померла відомий український режисерПро це повідомив її чоловік, - передає ТСН Також про смерть Муратової повідомив журналіст і телепродюсер«Пішла Кіра... з нею ціла епоха... Пам'ятаю, як ще студентом ВДІКу плакав на «Довгих проводах»... Якісь чорні дні настали, кругом смерть... смерть...» - написав Мінзянов у Facebook.Кірі Муратовій було 83 роки. Про причини її смерті не повідомляється.Кіра Муратова народилася 1934 року, жила і працювала в Одесі. Як режисер дебютувала 1962 року, а її першими самостійними роботами стали фільми «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» (1971). Через цензуру з боку радянської влади другий фільм вийшов на екрани лише 1987 року.У 1990 році картина Кірова «Астеничний синдром» отримала гран-прі Берлінського кінофестивалю. Останньою її роботою став фільм «Вічне повернення. Кастинг» (2012). Після цього Кірова заявила про відхід з кінематографа.

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