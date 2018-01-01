Лісокрадами на Волині зацікавилася прокуратура

Маневицька місцева прокуратура вивчає причин незаконних порубок лісу на території Ківерцівського району, та умов, що їм сприяють.Про це повідомили у Ківерцівській РДА.У слідчому відділі Ківерцівського відділу поліції на цей час здійснюється досудове розслідування у 52 кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246 КК України, за фактами незаконної порубки лісу, з яких 17 розпочато у 2018 році.Упродовж цього року до суду скеровано чотири кримінальні провадження, три з них розглянуто, стосовно винних осіб постановлено обвинувальні вироки, один - перебуває на розгляді.Однак, незаконні вирубки лісу тривають. При цьому, найбільше таких лісопорушень виявлено у масивах ДІЇ «Цуманське ЛГ».Проведений місцевою прокуратурою аналіз свідчить про необхідність суттєвої активізації стану превентивної та охоронної діяльності зі сторони працівників державної лісової охорони. При цьому, для попередження та викриття фактів незаконної порубки лісу необхідна також активна участь громадськості - мешканців району та оперативне реагування представників органів місцевого самоврядування.