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Курс валют у Луцьку на 7 червня

Курс валют у Луцьку на 7 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,90, а продаж - 26,20.

Євро при купівлі становить - 30,60 при продажу - 31,00.

Курс російського рубля: купівля - 0,372, продаж - 0,432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,10, продаж - 7,20.

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Теги: курс валют, Луцьк
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